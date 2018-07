Lavoro | Gardini | in false coop 100mila sfruttati | in false imprese 3 | 3 mln

Lavoro : Gardini - basta riders schiavi delle App - riscatto in cooperativa : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “basta riders schiavi delle App delle multinazionali. Possono riunirsi in cooperativa e diventare titolari della propria App, che lavora per le persone e non viceversa”. Lo afferma il presidente di Alleanza delle Cooperative all’assemblea annuale. “In questo modo i riders, soci della cooperativa, diventerebbero padroni del proprio Lavoro, – prosegue Gardini – senza ...