Lavoro : Gardini - basta riders schiavi delle App - riscatto in cooperativa : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “basta riders schiavi delle App delle multinazionali. Possono riunirsi in cooperativa e diventare titolari della propria App, che lavora per le persone e non viceversa”. Lo afferma il presidente di Alleanza delle Cooperative all’assemblea annuale. “In questo modo i riders, soci della cooperativa, diventerebbero padroni del proprio Lavoro, – prosegue Gardini – senza essere più ...

Lavoro : Gardini - in false coop 100mila sfruttati - in false imprese 3 - 3 mln : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Non solo lotta alle false cooperative dove vengono sfruttati 100.000 lavoratori ma anche alle false imprese dove ve ne sono 3,3 milioni di lavoratori sfruttati. Il tema delicato delle false cooperative torna alla ribalta all’assemblea annuale di Alleanza delle cooperative italiane ma con un’attenzione anche alle altre realtà del mondo del Lavoro. “Nessuno più di noi ha interesse a ...