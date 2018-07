Lavoro | Gardini | basta riders schiavi delle App | riscatto in cooperativa

meteoweb.eu

: RT @ItaCooperativa: Gardini pres @alleanzacooperative con @luigidimaio confronto leale e diretto, ha visitato decine di nostre #cooperative… - Confcooperativ1 : RT @ItaCooperativa: Gardini pres @alleanzacooperative con @luigidimaio confronto leale e diretto, ha visitato decine di nostre #cooperative… - GiuseppeGuerin1 : RT @FedSolidarieta: Gardini pres @CooperativeITA con @luigidimaio @MinSviluppo @MinLavoro confronto leale e diretto, ha visitato decine di… - GiuseppeGuerin1 : RT @ItaCooperativa: Gardini pres @alleanzacooperative con @luigidimaio confronto leale e diretto, ha visitato decine di nostre #cooperative… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Appmultinazionali. Possono riunirsi ine diventare titolari della propria App, che lavora per le persone e non viceversa”. Lo afferma il presidente di AlleanzaCooperative all’assemblea annuale. “In questo modo i, soci della, diventerebbero padroni del proprio, – prosegue– senza essere più in balìapiattaformemultinazionali. In Francia è già realtà. Si chiama CoopCycle. AlleanzaCooperative sarà in prima fila per incoraggiarne lo sviluppo in Italia. è così che l’innovazione tecnologica creae non lo distrugge”. L'articoloApp,inMeteo Web.