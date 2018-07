Lavoro : Di Maio - lotta senza quartiere a false Coop - promuovere legge : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – ‘lotta senza quartiere” alle false Cooperative quelle che tradiscono lo spirito della vera Cooperazione i cui ‘vantaggi”, viceversa, ‘hanno motivo di esistere e vanno preservati”. E’ il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro a sottolinearlo indicando anche l'”obiettivo di promuovere una legge sulle false Cooperative iniziando con il ...

La piaga del Lavoro precario non guarirà col decreto Dignità di Luigi Di Maio. Ecco perché : Già, ma come? Politica industriale e intervento pubblico diretto, sia come volano a investimenti privati che per potenziamento del welfare che è esso stesso parte di un'economia "forte": sono questi ...

Di Maio apre l'indagine sui centri per l'impiego e ci trova i precari : 800 su un totale di 1200. Sono loro che cercano Lavoro per i disoccupati : I precari cercano lavoro per i disoccupati. Non è un ossimoro ma realtà: all'Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Ben 800 lavoratori su 1200 non Sono assunti a tempo determinato. E Sono loro a cercare lavoro per chi non ce l'ha. Una situazione paradossale che il Coordinamento nazionale dei precari di Anpal servizi punta a far finire in Parlamento: dopodomani, quando il loro presidente Maurizio Del Conte ...

Gribaudo ci spiega perché Di Maio sul Lavoro dice stupidaggini : Roma. Chiara Gribaudo, neo-responsabile lavoro nella segreteria di Maurizio Martina, non è del giro Leopolda e lo rivendica , "Io facevo il Pd in provincia di Cuneo", e nel 2013, quando il suo partito ...

Lavoro - Boeri contro Di Maio : meno posti già attesi nel Decreto Dignità : Il presidente dell’Inps, Tito Boeri, in audizione alla Commissione Finanze della Camera, spiega come la stima di 8 mila posti di Lavoro in meno all’anno con la stretta sui contratti a termine. E definisce «addirittura ottimistiche» le previsioni sui posti che si perderanno

I rider avranno un contratto di Lavoro. Esulta Luigi Di Maio : “Mia battaglia - sono felice” : Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e le associazioni datoriali annunciano il contratto per i rider. Esulta Luigi Di Maio: "Quella per i diritti dei riders è stata la mia prima battaglia da ministro del lavoro. sono felice. La settimana prossima convocherò un nuovo tavolo con tutti i soggetti coinvolti, proprio a partire dai riders, per verificare i passi in avanti fatti".Continua a leggere

Aperture domenicali - Di Maio : "Negozi chiusi nei festivi". Federdistribuzione : " A rischio 16mila posti di Lavoro" : "Siamo da sempre favorevoli alle Aperture domenicali e festive perché riteniamo siano un vero servizio per i cittadini, che ne avrebbero un danno se si dovesse tornare indietro dopo oltre 6 anni di ...

Dl dignità : Fdi - non crea Lavoro - Di Maio chiarisca su voucher : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Una proposta di legge “che rientra in una complessiva azione di Fratelli d’Italia tesa ad evitare che vi sia in Italia un irrigidimento del mercato del lavoro”. Lo ha detto il capogruppo di Fdi, Francesco Lollobrigida, in conferenza stampa alla Camera con Walter Rizzetto, Carmela Bucalo e Riccardo Zucconi. “Vi sono preoccupazioni che il dl dignità crei maggiore disoccupazione. Vedremo ...

Di Maio la chiama dignità ma per Confindustria il decreto avrà un impatto negativo sul Lavoro : "Pensiamo che il decreto dignità parta da presupposti sbagliati e non tenga in considerazione i dati effettivi degli ultimi anni". È lapidario il giudizio di Confindustria sul decreto Dignità...

Economia : governo al Lavoro su flat tax e fisco. Di Maio attacca le banche : Obiettivo del governo alleggerire la pressione fiscale. Va però perseguito compatibilmente con gli spazi finanziari. Davanti alla Commissione Finanze del Senato, il Ministro dell'Economia Tria conferma la linea della prudenza e ribadisce che le riforme vanno attuate mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici e l'impegno per la riduzione del debito.

Lavoro E POLITICA/ Le lacune e gli errori del "programma Di Maio" : Luigi Di Maio ha presentato le linee guida con cui conta di ispirare le politiche nei prossimi anni. Molte parole d ordine, pochi contenuti e molti rischi, dice MASSIMO FERLINI