Laura Pausini | prima donna live al Circo Massimo | scherza | ' Beyoncé mi fa una

La battutaccia di Laura Pausini su Beyoncé e il Colosseo negato al grido di “prima gli italiani” che non le fa onore : "Hanno negato il Colosseo a Beyoncè? Meglio così, prima gli italiani": così Laura Pausini commentava qualche giorno fa, alla vigilia delle due date con cui è diventata la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo lo scorso weekend, la vicenda della negata concessione da parte dell'ente Parco del Colosseo alla signora Carter per le riprese di un suo video. Forse c'è un fraintendimento alla base di quell'uscita non proprio felice di Laura ...

Laura Pausini - tutti entusiasti per il concerto ma non per il look. La risposta della cantante - però - zittisce tutti : E Laura Pausini conquista il Circo Massimo. Non che non ce l’aspettassimo: la cantante romagnola ha da anni un seguito incredibile e ogni suo concerto finisce con il tutto esaurito. Lo spettacolo romano da cui è partito il “Fatti Sentire World Wide Tour” in particolare, è cominciato con una frecciatina a Beyoncé che è subito finita sulla bocca di tutti. È notizia recente che il Mibact abbia rifiutato la proposta della ...

Laura Pausini risponde chi la critica sul suo look : «Mi vesto sempre come mi piace» : Con le prime due date al Circo Massimo, Laura Pausini ha fatto partire da Roma il "Fatti Sentire World Wide Tour" . Uno spettacolo che ha infiammato pubblico e critica e che conferma...

Il concerto di Laura Pausini al Circo Massimo su Canale 5 - ecco quando : Il concerto di Laura Pausini al Circo Massimo verrà trasmesso su Canale 5 Il concerto di Laura Pausini al Circo Massimo verrà trasmesso su Canale 5 per la gioia di tutti i fan. La cantante, che ha appena conquistato un nuovo primato, arriverà in televisione. La produzione Mediaset ha scelto così di dedicare una serata […] L'articolo Il concerto di Laura Pausini al Circo Massimo su Canale 5, ecco quando proviene da Gossip e Tv.