Laura Boldrini contro M5s e Lega “L' accordo è nato prima sulla Rete | poi in Parlamento”

Laura Boldrini CONTRO M5S E LEGA/ “Casaleggio ordinò di usarla come cavia" - il libro-accusa : LAURA BOLDRINI CONTRO M5s e LEGA in un'intervista all'Agi: “L’odio nei miei confronti è nato da loro, iniziò tutto nel 2014, dopo un video pubblicato da Beppe Grillo sul suo blog"(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:30:00 GMT)

Laura Boldrini contro M5s e Lega/ “L’odio nei miei confronti è nato da loro - iniziò tutto nel 2014…” : Laura Boldrini contro M5s e Lega in un'intervista all'Agi: “L’odio nei miei confronti è nato da loro, iniziò tutto nel 2014, dopo un video pubblicato da Beppe Grillo sul suo blog"(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 08:31:00 GMT)

Laura Boldrini accusa : ‘Violenza contro di me? Colpa di M5S e Lega’ : Intervistata dall’Agi, la deputata di LeU, Laura Boldrini [VIDEO], si sfoga contro i ripetuti attacchi online subiti in questi ultimi anni. Secondo l’ex presidente della Camera, dietro alla violenza verbale e agli irripetibili insulti di cui è stata fatta oggetto, ci sarebbe una vera e propria “strategia politica” da addebitare ai suoi avversari politici del M5S e della Lega. Per quello che riguarda i pentastellati, accusa la Boldrini, tutto ...

Augurò la morte a Laura Boldrini : il direttore della Gazzetta di Lucca sospeso dall’Ordine dei giornalisti : Il direttore della Gazzetta di Lucca, Aldo Grandi, è stato sospeso per tre mesi dall'Ordine dei giornalisti per aver contravvenuto alle norme sulla deontologia professionale. Nel luglio del 2017, in un editoriale dedicato a Laura Boldrini, Grandi Augurò un male incurabile all'allora presidente della Camera.Continua a leggere

Laura Boldrini : “L’ondata di violenza contro di me è frutto di una strategia messa in atto da Lega e M5S” : In un'intervista concessa ad Agi, l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, parla del fenomeno dell'odio in rete: "Questa grande ondata di violenza che mi è stata scaricata addosso è stata frutto di una strategia politica, messa in atto sia da M5s sia dalla Lega. L'accordo tra M5s e Lega è nato sulla Rete prima che in Parlamento, nel momento in cui cominciarono a prendere di mira le stesse persone. Un'alleanza testata sui social, che nasce ...

Laura Boldrini accusa il M5s e la Lega : "L'ondata di violenza nei miei confronti è nata da loro" : "Questa grande ondata di violenza che mi è stata scaricata addosso è stata frutto di una strategia politica, messa in atto sia da M5s sia dalla Lega", così Laura Boldrini punta (per l'ennesima volta) il dito contro il governo.Intervistata dall'Agi, la deputata di LeU dà la sua versione dei fatti in merito agli hater che dal 2014 "quando Beppe Grillo mise nel suo blog un video con una mia sagoma che culminava con la domandina 'che cosa faresti ...

Matteo Salvini - la foto contro Roberto Saviano e Laura Boldrini : 'Che coppia...' : Matteo Salvini ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto di Roberto Saviano e Laura Boldrini con un breve commento che dice tutto: 'Boldrini: Caro Roberto, non sei solo. Respingiamo Salvini. Che ...

Laura Boldrini e la linea dura contro gli haters via social : “Certe iniziative hanno giocato sporco contro di lei” : Laura Boldrini è da tempo impegnata in una campagna contro gli haters (ovvero gli ‘odiatori’ in rete, coloro che invece di argomentare insultano i personaggi pubblici su internet). E’ passato un anno da quando, l’ex presidente della Camera ha deciso di inaugurare una ‘linea dura’. Al grido di #AdessoBasta agli insulti ha risposto con le denunce alla magistratura. Tra i querelati anche Fabrizio Bracconeri, l’ex ...

Laura Boldrini contro Matteo Salvini : 'Presenterò mozione di sfiducia in Parlamento' : Il 13 luglio scorso è stata lanciata una petizione online che, al momento, conta 92mila firme [VIDEO]sulla piattaforma Change.org contro il ministro dell'interno Matteo Salvini. La petizione, lanciata da alcuni membri di Possibile, ha la finalita' di chiedere ai parlamentari italiani una mozione di sfiducia contro il leader della Lega per le sue politiche migratorie e e le sue esternazioni sui migranti. Laura Boldrini annuncia mozione di ...

Insulti a Laura Boldrini - sindaco leghista Camiciottoli a processo : È passato quasi un anno da quel post su Facebook di metà agosto, nel quale Laura Boldrini, che all'epoca ricopriva la carica di presidente della Camera, annunciava di voler dare battaglia agli odiatori online che la perseguitavano con Insulti e offese. L'hashtag #AdessoBasta divenne presto popolare e vennero a galla i nomi delle persone denunciate dalla deputata di Liberi e Uguali, stanca di ricevere minacce e attacchi spesso a sfondo sessuale. ...

Insulti contro Laura Boldrini - a processo il sindaco leghista Matteo Camiciottoli : “Denunciate chi minaccia e diffama” : Lo scorso anno, l'allora presidente della Camera Laura Boldrini iniziò a denunciare gli odiatori del web che tutti i giorni le scagliavano contro Insulti e minacce di ogni tipo. A distanza di un anno, i procedimenti giudiziari proseguono e a settembre il sindaco leghista Matteo Camiciottoli verrà processato.Continua a leggere

Migranti - Laura Boldrini annuncia la mozione di sfiducia a Salvini : 'Scelte ciniche e razziste' : In 88.000 hanno per ora detto sì alla mozione di sfiducia nei confronti del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini per la politica e le posizioni espresse sul tema Migranti. L'obiettivo ...

Migranti - Laura Boldrini annuncia mozione di sfiducia a Salvini : “Mi adopererò per dare seguito a petizione” : La deputata di Liberi e Uguali Laura Boldrini annuncia che darà seguito alla petizione online con cui si chiede ai parlamentari italiani di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per le sue politiche e le sue dichiarazioni soprattutto in tema di Migranti.Continua a leggere

Nuovo meme su Laura Boldrini : “Se quei 9 italiani avessero saputo il corano…”. Bufala o gaffe? : Sta circolando in queste ore un Nuovo meme su Facebook riguardante ancora una volta Laura Boldrini. In realtà si tratta di una storia vera, riattualizzata evidentemente per chi ama attaccare questo personaggio politico, a distanza di poche settimane dalla Bufala riguardante il presunto figlio che vivrebbe ingiustamente un periodo ricco di soddisfazioni (qui tutti i dettagli del caso). All'ex Presidente della Camera dei Deputati, più in ...