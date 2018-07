Laos | crolla una diga in costruzione | morti e centinaia di dispersi

È crollata una diga in Laos : ci sono centinaia di dispersi : È crollata una diga idroelettrica in Laos. AFP scrive che la diga si trova nel sud-est del paese, nella provincia di Attapeu, e che il crollo avrebbe liberato circa cinque milardi di metri cubi d’acqua. BBC ha scritto che al momento si The post È crollata una diga in Laos: ci sono centinaia di dispersi appeared first on Il Post.