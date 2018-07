Laos | crolla la diga Allagati i villaggi | centinaia di dispersi 

Laos - crolla diga : centinaia di dispersi e molti morti : centinaia di persone risultano disperse in seguito al cedimento ieri sera di una diga nel Laos: lo riporta la Bbc online, che cita l'agenzia stampa statale del Paese asiatico. La sciagura,...

Laos - crolla diga in costruzione : “Molti morti e centinaia di dispersi”. Cinque miliardi di metri cubi d’acqua a valle : centinaia di persone sono disperse dopo il crollo di una diga idroelettrica in costruzione nel sud-est del Laos che ha travolto 6 villaggi. “Molte vite umane” sono andate perse e “gli sfollati sarebbero oltre 6500” scrive l’agenzia di stampa nazionale Laos News Agency. Il cedimento è avvenuto nella notte e ha riversato ha riversato nella valle sottostante Cinque miliardi di metri cubi di acqua. La diga si trova ...

Crolla diga nel Laos : inondati villaggi - diversi morti e centinaia di dispersi : Una diga idroelettrica in costruzione nella provincia sud-orientale di Attapeu in Laos è Crollata nella notte, rilasciando cinque miliardi di metri cubi di acqua: lo riporta l’agenzia ufficiale del regime comunista, che parla di “diversi morti e centinaia di dispersi“. La diga è stata costruita dalla Xe Pien-Xe Namnoy Power Company (PNPC). Il crollo della diga, che si trova nella provincia di Attapeu, ha causato ...

Crolla diga nel Laos : inondati villaggi - morti e centinaia di dispersi : Una diga idroelettrica in costruzione nella provincia sud-orientale di Attapeu in Laos è Crollata nella notte, rilasciando cinque miliardi di metri cubi di acqua: lo riporta l’agenzia ufficiale del regime comunista, che parla di “diversi morti e centinaia di dispersi“. La diga è stata costruita dalla Xe Pien-Xe Namnoy Power Company (PNPC). Il crollo della diga, che si trova nella provincia di Attapeu, ha causato ...

