La voce della Politica Ferrone | Art1 MDP verso LeU | | la sinistra ha ritrovato la sua

La voce della Politica Cifarelli : "Fare di Melfi il fiore all'occhiello del gruppo Fca in Europa" : ... manager visionario che, in una stagione particolarmente difficile per il settore automobilistico, ha saputo traghettare il gruppo torinese verso nuovi orizzonti, l'auspicio della classe Politica e ...

La voce della Politica Nuova Giunta a Matera : ennesimo tradimento : Con la Nuova Giunta del Sindaco De Ruggieri, si è consumato l'ennesimo tradimento a favore di un Pd che perde consenso tra i cittadini ma che continua a mantenere il potere. Dimissioni subito ed ...

La voce della Politica Idv : dopo sequestro inceneritore Melfi più impegno per ambiente e salute : Il problema vero è che manca la volontà Politica e ci sono troppi interessi 'sporchi' in gioco. Non si può delegare alla magistratura – conclude Rosella – compiti e attività che spettano ...

La voce della Politica Ilva - Parole ministro Di Maio pesano come un macigno - urge nuovo incontro : "Siamo ad un punto di non ritorno: i lavoratori dell'Ilva, dell'indotto e i cittadini non possono pagare un prezzo così alto in termini di occupazione e di ambientalizzazione". Lo dichiara il ...

Ricordi ed emozioni della voce di Wojtila : ... che ancora non era stata annunziata! ',; dall'altro alcune pagine di straordinaria attualità sembrano parlare di problemi legati alla cronaca di queste settimane. Joaquín Navarro-Valls, Cartagena, ...

La voce della Politica Cinque regioni del sud italia insieme nel progetto rete siti UNESCO : In ogni tappa protagonisti i siti UNESCO presenti sul territorio, con seminari inerenti lo sviluppo turistico e culturale delle aree coinvolte, spettacoli di teatromusica, concerti, convegni, eventi ...

Barachini - portavoce di Berlusconi - eletto presidente della Vigilanza Rai : Roma, 18 lug., askanews, - Il giornalista Alberto Barachini, senatore di Forza Italia portavoce di Silvio Berlusconi, è il nuovo presidente della commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai. E' ...

La voce della Politica A Scanzano Jonico 'il degrado a portata di mano' : L'Isola ecologica del Comune di Scanzano Jonico rimane scritta solo nel libro dei sogni intanto l'Amministrazione Comunale utilizza il Campo Sportivo Comunle come deposito e discarica. Basta ...

Milano - picchiato sul bus perché chiede agli altri passeggeri di abbassare il tono della voce : Un salvadoregno di 23 anni è stato aggredito a calci e pugni da un gruppo di tre persone a bordo dell'autobus della linea 91, a Milano, perché aveva chiesto di abbassare la voce per poter parlare al ...

La voce della Politica Confartigianato : Gentile e Miele a Bari per Convention del Mezzogiorno : ... noi dobbiamo avere la capacità di facilitare e di rendere disponibili tutte le componenti innovative che abbiamo a disposizione per generare i "nuovi imprenditori" e la "nuova economia" del sud. In ...

La voce della Politica Cifarelli al Convegno Lab il lavoro che cambia : Allo stesso tempo dobbiamo ridurre le barriere culturali e occupazionali con la piena partecipazione delle differenti culture, delle donne, dei diversamente abili, dei disagiati all'economia locale ...

La voce della Politica Centro Oli Viggiano - riunitosi Tavolo della Trasparenza : Pietrantuono "intensifichiamo gli incontri per costruire assieme ai soggetti interessati una prospettiva di sviluppo che tenga insieme lavoro e ambiente" Si è riunito questa mattina in Regione il ...

La voce della Politica Braia su sistema informativo agricolo regionale Sia-RB : "Passo importante per il comparto di Basilicata a cui è doveroso garantire modernità, accessibilità e sburocratizzazione" "Trasparenza, programmazione, semplificazione, monitoraggio, gestione digitale ...

La voce della Politica Richieste erogazione carburante agricolo agevolato 2018 : Si procede all'ulteriore erogazione del 50% del carburante agricolo agevolato concesso per il 2018 e da impiegare per lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e ...