La vacanza prenotata va a monte? Arriva il sito per rivenderla

(Di martedì 24 luglio 2018) È capitato a tantissimi di noi. Ci si dice «tanto da qui a quest’estate mica ci lasceremo», oppure «cosa vuoi che mi ammali proprio ad agosto che ho una salute di ferro dal 1995». Così si prenota lafiduciosi che nulla andrà storto ed evitando di spendere soldi in più per l’opzione di rimborso in caso di cancellazione. Il destino, tuttavia, si fa beffa della nostra spavalderia e succede che poco prima di partire ci becchiamo l’influenza della vita, che chiudiamo i rapporti con il compagno di viaggio, o ancora che veniamo sorpresi da inghippi familiari e lavorativi. Ci ritroviamo così vittime del danno (lasaltata) e della beffa (i soldi buttati). Proprio come Simon Powell, che ha rotto con la fidanzata appena prima di partire per un lussuoso viaggio di piacere organizzato a Dubai. Pur essendo riuscito ad ottenere il rimborso per i biglietti aerei, ...