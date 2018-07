La tuta di Iron Man? Adesso è realtà Stampata in 3D | costa 380 mila euro – FOTO e VIDEO

ilfattoquotidiano

: La #tuta di #IronMan? Adesso è realtà. Stampata in #3D, costa 380 mila euro – FOTO e VIDEO - MarcoScafati1 : La #tuta di #IronMan? Adesso è realtà. Stampata in #3D, costa 380 mila euro – FOTO e VIDEO - ittita85 : RT @tribuna_treviso: Gb, una tuta per volare come Iron Man: è in vendita nei grandi magazzini del lusso - tribuna_treviso : Gb, una tuta per volare come Iron Man: è in vendita nei grandi magazzini del lusso -

(Di martedì 24 luglio 2018) Un’armatura volante. Beh, facciamo unavolante, che è meglio. Non sarà in grado di sparare raggi laser (almeno per ora), ma l’effettoè garantito. Stiamo parlando della suit da volo realizzata dalla Gravity Industries. E messa a punto e testata dal suo amministratore delegato in persona, Richard Browning. Si tratta di un congegno il cui pacco-jet, formato da quattro turbine a gas (due per ogni braccio) è stato stampato in 3D e fissato ad un robusto giubbotto protettivo. Così attrezzato, un essere uo è teoricamente in grado di librarsi nel cielo fino ad un’altezza di 3.658 metri e raggiungere una velocità di circa 290 km: altitudine e velocità sono sempre segnalate sul display del casco del pilota, aaumentata. L’equipaggiamento pesa in totale solo 27 chilogrammi, grazie all’utilizzo di alluminio, ed è in grado per ora di ...