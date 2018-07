La sparatoria a Toronto e il sospetto dell’ennesima vendetta degli incel

sparatoria A TORONTO - 3 MORTI E 13 FERITI/ Video - ultime notizie : tutto quello che ancora non sappiamo : TORONTO, tre MORTI e 14 FERITI dopo SPARATORIA. Video ultime notizie: attentato di matrice Isis? Fra i FERITI vi sarebbe anche una bambina di 9 anni che versa in gravi condizioni(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 08:41:00 GMT)

sparatoria Toronto - identificato il presunto responsabile : Sparatoria Toronto, identificato il presunto responsabile Sparatoria Toronto, identificato il presunto responsabile Continua a leggere L'articolo Sparatoria Toronto, identificato il presunto responsabile proviene da NewsGo.

TORONTO - sparatoria IN STRADA : 2 MORTI PIÙ IL KILLER/ Video - ultime notizie : non si esclude nessuna pista : TORONTO, tre MORTI e 14 feriti dopo SPARATORIA. Video ultime notizie: attentato di matrice Isis? Fra i feriti vi sarebbe anche una bambina di 9 anni che versa in gravi condizioni(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:21:00 GMT)

TORONTO - SALE BILANCIO sparatoria : 2 MORTI PIÙ IL KILLER/ Video ultime notizie : polizia “evitare speculazioni” : TORONTO, tre MORTI e 14 feriti dopo SPARATORIA. Video ultime notizie: attentato di matrice Isis? Fra i feriti vi sarebbe anche una bambina di 9 anni che versa in gravi condizioni(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 14:40:00 GMT)

sparatoria a Toronto - due morti e 12 feriti. Ucciso l'assalitore : Grande paura a Toronto (Canada), dove un uomo ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco, ferendo diverse persone. La Sparatoria è avvenuta davanti a un ristorante (guarda il video) su Danforth Avenue, una zona molto trafficata e piena di locali. "Sono state 14 le persone colpite con un"arma da fuoco, una donna adulta è morta", ha scritto la polizia su Twitter, citando il capo della polizia locale Mark Saunders, presente sulla scena. La polizia ha ...

sparatoria Toronto - 2 morti e 14 feriti “escluso terrorismo”/ Ultime notizie video : ancora mistero sul movente : Toronto, due morti e 14 feriti dopo Sparatoria. video Ultime notizie: attentato di matrice Isis? Fra i feriti vi sarebbe anche una bambina di 9 anni che versa in gravi condizioni(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 13:43:00 GMT)

Toronto : ucciso l'attentatore che ha colpito a morte due persone e ferito 14 in una sparatoria : PRIMAPRESS, - Toronto, CANADA, - Due morti e 14 persone ferite dai colpi di pistola esplosi in strada alla periferia di Toronto, nel quartiere conosciuto come Greektown. l'attentatore è stato ucciso. ...

Canada - sparatoria in strada a Toronto Due morti e 14 feriti. Ucciso l’assalitore | : La polizia: “Prematuro parlare di terrorismo”. Coinvolta anche una bambina. Alcune vittime medicate in strada, altre sono state trasportate negli ospedali

sparatoria a Toronto - morta una donna - 13 feriti. Ucciso l'assalitore : Grande paura a Toronto (Canada), dove un uomo ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco, ferendo 14 persone. La Sparatoria è avvenuta davanti a un ristorante (guarda il video) su Danforth Avenue, una zona molto trafficata e piena di locali. "Sono state 14 le persone colpite con un"arma da fuoco, una donna adulta è morta", ha scritto la polizia su Twitter, citando il capo della polizia locale Mark Saunders, presente sulla scena. La polizia ha ...

Toronto : ucciso l'attentatore che ha ucciso due persone e ferito 14 in una sparatoria : PRIMAPRESS, - Toronto, CANADA, - Due morti e 14 persone ferite dai colpi di pistola esplosi in strada alla periferia di Toronto, nel quartiere conosciuto come Greektown. l'attentatore è stato ucciso. ...

sparatoria in strada a Toronto - morti e feriti : le immagini : Una donna è morta ed altre 14 persone sono rimaste ferite in una Sparatoria avvenuta a Toronto, in Canada, ieri sera. Tra i feriti c'è una giovane che versa in gravi condizioni, mentre l'uomo...

TORONTO - DUE MORTI E 14 FERITI DOPO sparatoria/ Video ultime notizie : “Ho visto il massacro - gente che urlava” : TORONTO, due MORTI e 14 FERITI DOPO SPARATORIA. Video ultime notizie: attentato di matrice Isis? Fra i FERITI vi sarebbe anche una bambina di 9 anni che versa in gravi condizioni(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 09:29:00 GMT)

Canada - sparatoria a Toronto : un morto e 13 feriti. L’assalitore ripreso mentre entra in azione con la pistola in pugno : Un uomo ha aperto il fuoco nel quartiere di Greektown, a Toronto, in Canada, nella notte, uccidendo una persona e ferendone altre 13. Anche l’attentatore è morto, ucciso durante uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine. L’altra vittima è una giovane donna, ha detto il capo della polizia Mike Saunders, aggiungendo che è ancora presto per sapere le motivazioni dell’uomo. Una delle persone rimaste ferite, una ragazza, versa in condizioni ...

sparatoria in strada a Toronto : morta una donna. La polizia : “Ucciso l’attentatore” : Un uomo ha aperto il fuoco nel quartiere di Greektown, a Toronto, in Canada, nella notte, uccidendo una persona e ferendone altre tredici. Anche l’attentatore è morto, ucciso durante uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine. L’altra vittima è una giovane donna, ha detto il capo della polizia Mike Saunders, aggiungendo che è ancora presto per sa...