La Sampdoria in ritiro | domani il test col Padova

Sampdoria in ritiro a Bogliasco : E’ cominciata ufficialmente stamani la nuova stagione della Sampdoria con il pre- ritiro che andrà in scena fino a sabato tra visite mediche, test e prime sedute di allenamento a Bogliasco . Per il momento le facce nuove sono quelle dei difensori Omar Colley (ex Genk) e Alex Ferrari (ex Verona), e nelle prossime ore sarà definito l’acquisto di Jankto dall’Udinese. La squadra partirà domenica per Ponte di Legno (Brescia) ...

Sampdoria - ufficializzate le date del ritiro : dal 9 al 28 a Ponte di Legno : E’ tempo di vacanze per i calciatori, ma i club sono già al lavoro per pianificare al meglio la prossima stagione. La Sampdoria, come ha annunciato sul suo sito ufficiale, ha infatti comunicato le date in cui sarà organizzato il ritiro in preparazione della nuova annata. L’appuntamento per i giocatori blucerchiati è fissato per il […] L'articolo Sampdoria, ufficializzate le date del ritiro: dal 9 al 28 a Ponte di Legno è stato ...