La ragione per cui sappiamo così poco sulla malattia di Marchionne

Decreto dignità : perché le stime sono ragionevoli : Eviterei di entrare nel dibattito sugli approcci metodologici della scienza economica e non so quale sia la definizione di scientificità del ministro Tria. Si possono probabilmente immaginare altre ...

Ilva - Di Maio : “Anac ci dà ragione. Per colpa dello Stato la gara è stata un pasticcio - lesa la concorrenza” : “lesa la concorrenza, la gara è stata un pasticcio, per colpa dello Stato“. Ad attaccare il precedente esecutivo sul dossier Ilva, è Stato il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio, nel corso della risposta all’interpellanza urgente sul caso dell’acciaieria, dopo le criticità fatte emergere dall’Anticorruzione. Forte del parere dell’Anac, Di Maio ha così rivendicato i problemi emersi in ...

Hai la pelle del capezzolo spesso “squamosa”? La malattia serissima che rischi. È un sintomo importante e non devi trascurarlo per nessuna ragione : Ultimamente il tuo capezzolo è spesso rosso e caratterizzato da pelle che si desquama? Attenzione, potrebbero essere i sintomi di una malattia molto seria, cioè la malattia di Paget del capezzolo. Si tratta di una rara forma di neoplasia che colpisce le cellule dei dotti del seno espandendosi fino al capezzolo e all’areola. La chiamano malattia di Paget “del capezzolo” per distinguerla dalla malattia di Paget “ossea”, una malattia ...

Caro Di Maio - hanno ragione Inps e ragioneria dello Stato il decreto dignità fa perdere posti di lavoro : Caro Direttore , la relazione tecnica al decreto dignità è corretta, con qualunque governo Inps e ragioneria dello Stato avrebbero dovuto produrre una relazione tecnica di quel tipo con una perdita di ...

Nato - Conte : “Da Italia nessuna spesa aggiuntiva. Ma Trump ha ragione - il loro contributo per la difesa è il più rilevante” : “L’Italia ha ereditato degli impegni di spesa per quanto riguarda il contributo alla Nato che noi non abbiamo alterato. Quindi non c’è nessuna spesa aggiuntiva“. A dirlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del vertice Nato, a Bruxelles. “Il problema posto da Trump, lo voglio dire pubblicamente, esiste. La loro spesa militare è di gran lunga la più rilevante”. L'articolo ...

Chicco - caos per lo spot pro nascite "Fascista". "No - ha ragione" Bufera sui social. ECCO IL VIDEO : "Non sarà il 1982 o il 2006 ma anche quest'anno le notti possono ancora diventare magiche". Con queste parole Chicco ha postato sui social e su Youtube Il VIDEO del nuovo spot in onda in tv che sta sollevando un vespaio di polemiche. Segui su affaritaliani.it

American Thinker ha spiegato perché Solzhenitsyn aveva ragione sull'Occidente - : Nel discorso intitolato "Il mondo diviso", incentrato sulla nascita di "mondi diversi" e su una valutazione della società occidentale, Solzhenitsyn indicò per ogni parte della spaccatura una "libertà"...

‘La musica ci insegna ad ascoltare e ascoltarci’ - perché Ezio Bosso ha ragione : In queste ore rimbalza sulle bacheche di migliaia di utenti il discorso fatto da Ezio Bosso al Parlamento Europeo. Ezio Bosso ha iniziato la sua carriera a soli 16 anni. Oggi è un pianista, compositore e direttore d’orchestra. Nel 2011 è stato colpito da una sindrome neurodegenerativa che però ad oggi non è un ostacolo per la sua grande passione: la musica. Le sue parole hanno colpito tutti. Nel discorso dice: “La musica non è solo ...

Sonia Bruganelli/ La moglie di Bonolis : "Ricchezza? Ne faccio ciò che voglio” - dà fastidio perché ha ragione? : Sonia Bruganelli replica nuovamente a chi la accusa di ostentare la sua ricchezza sui social: le nuove dichiarazioni della moglie di Paolo Bonolis dopo l'intervista del marito.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:55:00 GMT)

Perché le leggi del mare ci danno ragione : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non ha tutti i torti a dire che le Ong non possono più portare migranti in Italia. E il Perché è racchiuso nelle varie convenzioni che regolano il salvataggio in mare. La Solas (Safety of life at sea), firmata nel 1914 in seguito al naufragio del Titanic, indica infatti che le navi che si trovino a soccorrere qualcuno in mare di fronte alle coste libiche dovranno rivolgersi al centro di Tripoli. C'è poi ...

Meghan Markle indossa sempre scarpe troppo grandi (per una ragione precisa) : Ai media inglesi non sfugge nulla dei reali: neanche i particolari sulle loro scarpe. Ecco perché il Sun e il Daily Mail hanno sottolineato un dettaglio sulle scarpe di Meghan Markle: la neosposa, infatti, le indosserebbe sempre più grandi del dovuto. Ma per quale ragione?L'esperta di stile Harriet Davey ha spiegato al Sun che potrebbe esserci un motivo ben preciso dietro a questa scelta: "Le celebrità spesso optano per una ...

Occhionero : Speranza passa da parole a fatti - Salvini se ne faccia ragione : Occhionero: occorrerebbe un abbassamento generale dei toni su migranti e sicurezza Roma – Di seguito le parole di Giuseppina Occhionero, deputata di LeU. “Speranza ha avuto il coraggio di passare dalle parole ai fatti. Salvini se ne faccia una ragione”. “Su temi complessi come il fenomeno dei migranti e sulla sicurezza dei cittadini occorrerebbe un abbassamento generale dei toni. Una maggiore capacità di governo, a ...

Migranti - la Ue : “L’Italia ha ragione a chiedere un cambiamento” | Conte parteciperà al vertice di Bruxelles : Migranti, la Ue: “L’Italia ha ragione a chiedere un cambiamento” | Conte parteciperà al vertice di Bruxelles Migranti, la Ue: “L’Italia ha ragione a chiedere un cambiamento” | Conte parteciperà al vertice di Bruxelles Continua a leggere L'articolo Migranti, la Ue: “L’Italia ha ragione a chiedere un cambiamento” | Conte parteciperà al vertice di Bruxelles proviene da NewsGo.