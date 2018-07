La prossima generazione di Xbox? Si parla di due console di cui una pensata

Secondo un programmatore di Epic Games nella prossima generazione console si avrà a che fare con l'Uncanny Valley : Il programmatore di Epic Games Kim Libreri ha affrontato, in occasione di un'intervista, il tema della così detta "Uncanny Valley", ovvero una teoria Secondo la quale la visione di figure umane a massimi livelli di fotorealismo provoca una sensazione spiacevole nell'osservatore.Secondo lo sviluppatore questa "problematica" verrà a affrontata nella prossima generazione videoludica, riporta WCCFtech.Libreri sostiene infatti che i futuri hardware ...

Mike Ybarra : continueremo ad ascoltare i giocatori Xbox in questa generazione e nella prossima : Microsoft ha tenuto sicuramente un fantastico show quest'anno all'E3 e Mike Ybarra ne ha parlato in un'intervista alla rivista giapponese Weekly Famitsu.Come segnala Dualshockers, Ybarra ha spiegato che ciò che Microsoft deve fare da ora è capire con fermezza cosa gli stanno chiedendo i giocatori. Ha promesso di "continuare ad ascoltare i giocatori" e di concentrarsi continuamente sul fornire quello che desiderano. Nello specifico, in Microsoft ...

Phil Spencer parla del lavoro con gli sviluppatori giapponesi e della prossima generazione di Xbox : L'ultimo numero di Weekly Famitsu includeva un'intervista con il responsabile della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, che ha fornito molte informazioni sul suo lavoro con gli sviluppatori giapponesi e il futuro del marchio Xbox.Come riporta Dualshockers, Spencer ha parlato del fatto che negli ultimi anni si è recato in Giappone molte volte per visitare molti editori. Sta lavorando a stretto contatto con molti sviluppatori giapponesi. ...

Nvidia lancerà le GPU di prossima generazione entro il 2018? : In occasione di un'intervista Power Logic ha rivelato come Nvisia abbia intenzione di lanciare la prossima generazione di schede video nel corso del terzo trimestre del 2018, riporta WCFFtech.Naturalmente l'annuncio è molto atteso: da un lato vi è molta curiosità sulle prestazioni di queste nuove GPU, dall'altro gli utenti attendono informazioni riguardo i prezzi.Hsu Wen-Fang, presidente di Power Logic, si è rivelato ben informato sulle ...

Una chiacchierata con Phil Spencer sulle Xbox della prossima generazione - intervista : Durante la conferenza Microsoft all'E3 2018, Phil Spencer, il capo della divisione Xbox, ha annunciato che i lavori per la “prossima Xbox” sono iniziati. Ecco la dichiarazione completa:"Lo stesso team che ha architettato Xbox One X con le sue prestazioni senza precedenti è a lavoro sulle prossime console Xbox. Daremo il massimo, ancora una volta, per fissare un nuovo standard per le console da gioco."La conferma che Microsoft è al lavoro su un ...

Alfa Romeo Giulietta : la prossima generazione punterà sul baricentro alto : Attesa per il 2022, la futura generazione della Giulietta abbraccerà un aspetto in stile crossover Lo scorso 6 giugno, Marchionne ha svelato l’atteso piano industriale della Casa del Biscione che comprende le novità del brand da qui fino al 2022. Chi aspettava una nuova generazione della Giulietta rimarrà deluso, perché l’attuale modello rimarrà in vendite fino al 2022, anno in cui è attesa la futura versione. Nonostante manchi ancora un bel po’ ...

Guillemot : "la prossima generazione di console sarà l'ultima - poi spazio allo streaming" : L'ex chairman di Sony Interactive Entertainment e figura chiave dell'universo PlayStation, Andrew House, ne ha parlato come della possibile prossima grande svolta dell'universo videoludico e ora anche un altro nome storico del nostro medium preferito come Yves Guillemot concorda con l'opinione di House: lo streaming rappresenta il futuro dei videogiochi."Penso che vedremo un'altra generazione ma c'è una buona probabilità che, passo dopo passo, ...

Yves Guillemot : La prossima generazione di console scriverà la parola fine : Vanity ha intervistato il CEO e co-fondatore di Ubisoft “Yves Guillemot“, il quale ha dichiarato che la prossima generazione di console potrebbe essere l’ultima, scrivendo la parola fine. Yves Guillemot: Le console si avviano alla loro conclusione Di seguito la breve ma interessante dichiarazione di Yves Guillemot: Credo che avremo solo un’altra generazione di console. In futuro vedremo sempre meno hardware ...

Nvidia : la prossima generazione di schede GeForce non arriverà molto presto : Negli ultimi tempi, si era già rumoreggiato riguardo la prossima generazione di schede grafiche GeForce di Nvidia, si parlava di un'uscita nell'agosto di quest'anno. Tuttavia, secondo le ultime informazioni condivise dal CEO della compagnia, sembra proprio che bisognerà aspettare un tempo ben maggiore.Come riporta Gamingbolt, al Computex 2018, i giornalisti hanno chiesto al CEO di Nvidia, Jensen Huang, quando vedremo la prossima generazione di ...