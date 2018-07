La piaga del lavoro precario non guarirà certo col decreto Di Maio Ecco perché

Il consumo del suolo è una piaga d'Italia : Il consumo di suolo rimane una piaga importante del nostro Paese. L'obiettivo ambizioso è varare definitivamente una legge utile per azzerarlo al 2050. Una fotografia attuale della situazione la fornisce autorevolmente, come ogni anno, il Rapporto di Ispra – l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell'Ambiente – sul consumo di suolo (dati 2017), contenente un'importante novità: i ...

Il Salento è invaso dall'amiantoAllarme mesotelioma pleurico La piaga delle discariche abusive : Le discariche abusive e gli opifici abbandonati costruiti in amianto creano un grande rischio per il Salento. Emerge un numero altissimo di malati di tumore nei comuni dell'area Segui su affaritaliani.it

"Una lezione dolorosa. Un sogno che si schianta". La stampa brasiliana rigira il coltello nella piaga della sconfitta : La coppa del mondo di calcio non c'è più, è diventata una 'eurocoppa': con questo titolo uno dei maggiori media brasiliani, O Globo online, racconta la disfatta dei verdeoro di ieri sera, eliminati dal Belgio a Russia 2018.Il sito sottolinea che dopo l'eliminazione di Uruguay e Brasile, "solo le squadre del vecchio continente si disputano la coppa".Ma se questa è l'apertura, di taglio 'politico', tutto il resto dei ...

Xylella - bufala o piaga? Tre certezze in attesa dei tempi della scienza : ulivi malati - confusione e fazioni contrapposte : Xylella è una bufala? No. Xylella esiste? Sì. Xylella fa seccare gli ulivi pugliesi? È, al momento, altamente probabile. C’è certezza? Si sta lavorando per dimostrarla in modo inoppugnabile, ma, sempre al momento, non c’è. C’è il dubbio, che dovrebbe essere “l’inizio della sapienza”, ma che in questa storia viene ridicolizzato a spartiacque tra fazioni. Con un solo risultato, dall’una e dall’altra parte: ridurre a poco la grande complessità del ...

Scuola - vertice a Palermo sulla "piaga" del precariato in Sicilia : Il precariato nella Scuola è una pratica comune, ma in alcune regioni talmente abusato che finisce per diventare una vera e propria piaga per l'istituzione scolastica e per la società. E così il ...

Enrico Mentana - del decreto dignità salva una sola cosa : 'Bene l'anti-azzardo - la ludopatia è una piaga' : Per capire se il 'decreto dignità' voluto da Luigi Di Maio avrà un impatto negativo sul mercato del lavoro italiano servirà poco tempo, secondo Enrico Mentana . Sulle modifiche volute dal governo su ...

Chi sono i Neet - la piaga del nuovo millennio : Italia maglia nera : Chi sono i Neet ? Si è parlato più volte di quel folto popolo di giovani che non studia e non lavora. sono loro i Neet e l'Italia si conferma ancora una volta maglia nera per la cifra di giovani che ...

Corruzione - la piaga che frena lo sviluppo dell’Italia : notizie e dati per esserne consapevoli : Un monitoraggio attento e costante di 150 milioni di fonti online per raccontare il fenomeno della Corruzione a 360 gradi. È questo l’obiettivo che si pone l’Osservatorio sulla Corruzione lanciato dall’organizzazione no profit Riparte il futuro. “Più persone sono in grado di conoscere un fenomeno negativo, ne parlano e lo portano alla luce, meno questo fenomeno è destinato a ripetersi – afferma Priscilla Robledo, project manager di ...

[L'analisi] Il metodo di Papa Francesco per guarire la piaga della pedofilia. Una medicina amara : Il caso dei vescovi cileni è diventato una cartina di tornasole per valutare la validità del metodo Francesco per guarire la Chiesa cattolica dalla piaga della pedofilia. Un peccato odioso che ha ...

Xylella - la piaga della Puglia : Fra carte bollate e ulivi distrutti, l'Italia potrebbe essere deferita alla Corte di giustizia dell'Unione europea, per non aver fatto abbastanza contro il batterio killer -