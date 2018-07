La penultima puntata di Temptation Island 2018 tra le telecamere nascoste di Lara e i

Velvet Collection mette in crisi Clara con l’arrivo di Elena : anticipazioni penultima puntata 27 luglio : Il 3 agosto prossimo andrà in onda il finale di Velvet Collection, sempre su Rai1, con la possibilità, o meno, di scoprire cosa succederà in una possibile seconda stagione dello spin off spagnolo. Fino ad allora l'appuntamento sarà con le nuove puntate e, in particolare, proprio venerdì prossimo con la penultima. Prima di scoprire cosa succederà ad un passo dal finale di Velvet Collection, vediamo insieme cosa succederà nella puntata di ...

La Sardegna protagonista della penultima puntata di Alessandro Borghese 4 ristoranti : ... siamo riusciti a far scoprire ad Alessandro Borghese la nostra isola e le nostre accoglienti comunità, sempre più capaci di offrire ai visitatori di tutto il mondo ricche esperienze di forte ...

Grande Fratello 2018 - penultima puntata : Bobby Solo canta per la figlia Veronica! : La settima puntata del Grande Fratello è ricca di colpi di scena. Quattro i finalisti, Simone, Matteo, Alessia e Lucia, mentre Alberto e Veronica vanno al televoto per il posto di quinto finalista. Una doppia eliminazione manda fuori Danilo e Filippo. Protagonisti della serata i sentimenti: Alberto commuove tutti parlando del padre scomparso quando era ancora bambino, Veronica ascolta la canzone che Bobby Solo ha composto per lei. Ecco i ...

Amici 2018 semifinale domenica 27 maggio : eliminati e ospiti della penultima puntata : Eravate in attesa delle anticipazioni di Amici 2018 sulla semifinale? domenica 27 maggio avremo grandi ospiti, tanti ospiti, ma l'attesa è riservata a eliminati e finalisti! Manca poco più di una settimana alla finale della 17esima edizione e il pubblico è curioso di sapere chi arriverà all'ultima puntata, soprattutto perché dispiacerà molto per l'unico concorrente che non ci arriverà, e che sarà quindi l'eliminato della semifinale di Amici ...

Amici 2018 semifinale domenica 27 maggio : eliminati e ospiti della penultima puntata : Eravate in attesa delle anticipazioni di Amici 2018 sulla semifinale? domenica 27 maggio avremo grandi ospiti, tanti ospiti, ma l'attesa è riservata a eliminati e finalisti! Manca poco più di una settimana alla finale della 17esima edizione e il pubblico è curioso di sapere chi arriverà all'ultima puntata, soprattutto perché dispiacerà molto per l'unico concorrente che non ci arriverà, e che sarà quindi l'eliminato della semifinale di Amici ...