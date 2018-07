La partita doppia di Tria e Salvini

Calciomercato Napoli - super offerta con doppia contropartita alla Fiorentina per Chiesa : le intenzioni dei viola : Calciomercato Napoli – Il Napoli ha intenzione di costruire una squadra veramente forte e permettere al nuovo tecnico Carlo Ancelotti di poter vincere tutto, previsti diversi movimenti in entrata ed uscita. E’ di ieri la notizia dell’accordo tra il Napoli ed il Manchester City per il centrocampista Jorginho, nelle casse del club azzurro circa 50 milioni di euro. Ed in entrata oltre al pagamento della clausola di Fabian Ruiz si ...