La nuova beat generation suona Punk

Chiara Corbella non curò il cancro per far nascere il figlio : nuova santa per Roma - verso la beatificazione : Il sorriso aperto. La fede salda. La capacità di accogliere ogni prova della vita come un dono di Dio. Quindi anche la morte. Una facoltà straordinaria per cui ora la Diocesi di Roma ha...

Chiara Corbella non curò il cancro per far nascere il figlio : nuova santa per Roma - verso la beatificazione : Il sorriso aperto. La fede salda. La capacità di accogliere ogni prova della vita come un dono di Dio. Quindi anche la morte. Una facoltà straordinaria per cui ora la Diocesi di Roma ha...

Chiara Corbella non curò il cancro per far nascere il figlio : nuova santa per Roma - verso la beatificazione : Il sorriso aperto. La fede salda. La capacità di accogliere ogni prova della vita come un dono di Dio. Quindi anche la morte. Una facoltà straordinaria per cui ora la Diocesi di Roma ha fatto il primo ...

Rimini : la nuova Darsena diventa Beat Village. Concerti ed eventi. Protagonista la grande musica : ... riconosciuta dagli esperti di settore come uno dei porti turistici più belli e all'avanguardia di tutto il Mediterraneo, l'arena spettacoli dell'estate riminese. La musica dal vivo sarà la grande ...