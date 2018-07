La mini multa a Google

E-fattura in mini-ritardo? Niente multa : ROMA, 2 LUG - Per la prima fase di applicazione della fatturazione elettronica non ci saranno sanzioni nel caso di invio con un minimo di ritardo che non pregiudichi la corretta liquidazione dell'...

E-fattura in mini-ritardo? Niente multa : ROMA, 2 LUG - Per la prima fase di applicazione della fatturazione elettronica non ci saranno sanzioni nel caso di invio con un minimo di ritardo che non pregiudichi la corretta liquidazione dell'...