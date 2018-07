La malattia di Marchionne | polmoni ' aggrediti' | rischio per l' aorta RUMORS

Sergio Marchionne - l'ultima volta in tv prima della malattia : il gesto 'premonitore' in diretta : Sergio Marchionne continua ad essere ricoverato dal 28 giugno scorso in condizioni disperate presso l’ospedale di Zurigo in cui è stato sottoposto ad un intervento alla spalla che poi avrebbe lesionato l’aorta facendo precipitare il quadro clinico generale. Tra chi lo ricorda con nostalgia e chi lo accusa di aver fatto gli interessi degli imprenditori, ci piace tornare indietro alle sue ultime apparizioni in tv quando nulla o quasi faceva ...

La malattia di Sergio Marchionne : l’operazione alla spalla e i “polmoni aggrediti” - tante ipotesi nel più stretto riserbo : 1/9 ...

La malattia di Marchionne e le sigarette che avrebbero tradito i suoi polmoni : Nella terapia intensiva dell'ospedale universitario del centro svizzero, Sergio Marchionne continua a combattere la sua battaglia. Il top manager di Fca è entrato, in quello che è un polo d'eccellenza,...

L'operazione alla spalla - "i polmoni aggrediti e il rischio per l'aorta" : la malattia di Marchionne : Come sta Sergio Marchionne? Dalla Svizzera non arrivano notizie ufficiali sull'ex numero uno di Fca. Il riserbo è massimo. Di certo, però, c'è che le condizioni di salute del manager di...

La malattia di Marchionne : il dolore alla spalla - l’operazione - i «polmoni aggrediti» - il rischio per l’aorta : Si è parlato di «coma», «condizioni irreversibili», «terapia intensiva», «gravi complicazioni». Quando diceva delle sigarette: «Queste saranno la mia morte»

Grande Stevens svela la malattia di Marchionne : "Ecco cosa lo sta uccidendo" : Franzo Grande Stevens, storico avvocato di Gianni Agnelli, fa cadere l’alone di riservatezza sulle condizioni di salute di Sergio Marchionne. Che dietro l’operazione alla spalla cui si è sottoposto l’ormai ex AD di FCA ci fosse qualcosa di più, lo si è intuito più chiaramente negli ultimi giorni, anche se i media di tutto il mondo hanno cercato di mantenere un certo garbo. Del resto, visto che le condizioni di Marchionne sono “irreversibili”, ...

Il migliore amico di Marchionne ha svelato il 'mistero' della sua malattia : Il 'mistero' della malattia di Sergio Marchionne, custodito gelosamnete da Fca fino al 21 luglio, quando è stata annunciata la nomina del nuovo ad della società, è stato svelato dal suo migliore amico.

La malattia di Sergio Marchionne - l’indiscrezione sul tumore e il drammatico incidente durante l’intervento : ecco le ultime FOTO del manager : Continuano a rimanere avvolte nel mistero le reali condizioni di salute di Sergio Marchionne, che è ricoverato in “coma profondo” in una clinica di Zurigo in “condizioni irreversibili“, alla presenza dei familiari. I dirigenti del gruppo Fiat Chrysler continuano a parlare del manager che ha risollevato l’azienda con scelte coraggiose e lungimiranti come se fosse già morto, al passato. L’indiscrezione lanciata ...

Marchionne - la lettera dell'amico Grande Stevens svela la verità sulla sua malattia : In una lunga e commovente lettera pubblicata sul Corriere della Sera di oggi, Franzo Grande Stevens , presidente onorario della Juventus e da sempre definito 'l'avvocato dell'avvocato' Gianni Agnelli, ...

«Non vedo un mio futuro dopo la Fiat» - la profezia di Sergio Marchionne anni prima della malattia : FUNWEEK.IT - Continuano ad arrivare notizie frammentate ma poco confortanti su Sergio Marchionne, le cui condizioni sono definite 'irreversibili', ma della cui malattia ben poco si sa. Ora che ha ...

Marchionne - la lettera dell'amico Grande Stevens svela la verità sulla sua malattia : In una lunga e commovente lettera pubblicata sul Corriere della Sera di oggi, Franzo Grande Stevens , presidente onorario della Juventus e da sempre definito 'l'avvocato dell'avvocato' Gianni Agnelli, ...

Sergio Marchionne - la verità sulla sua malattia. ”Cos’è successo davvero in quella clinica” : È entrato all’Universitätsspital, l’Ospedale Universitario di Zurigo, il 27 giugno per sottoporsi a un’operazione alla spalla, ma le condizioni di Sergio Marchionne sono precipitate e sabato 21 giugno i vertici del Lingotto hanno convocato i cda con urgenza delle società in cui Marchionne aveva un ruolo: Fca (ad), Ferrari (ad e presidente) e Cnh Industrial (presidente). -- Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nei giorni ...

Sergio Marchionne : La malattia del manager ci ricorda che siamo mortali : Speriamo in una guarigione per Sergio Marchionne anche se sappiamo che non è facile, perché è in gravi condizioni. Di sicuro però è calato di colpo il sipario sul suo ruolo pubblico in quel mondo

Una grave malattia lo ferma Marchionne lascia Fca e Ferrari : Colpo di scena per il gruppo Fca. Si riuniscono a Torino i consigli di amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh. All'ordine del giorno la successione di Sergio Marchionne. Sono stati convocati d’urgenza i Cda di Fca, Ferrari e Cnh industrial per esaminare il nodo della successione all’amministratore delegato Sergio Marchionne, visto il prolungarsi della degenza per l’intervento chirurgico. Alle 17:30 il comunicato ufficiale del gruppo ...