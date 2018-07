La lezione di Molinari E adesso il golf azzurro ha un' occasione unica

ilgiornale

: @F_Molinari Bravo Chicco! La compostezza gioiosa con la quale hai accolto il mitico successo all’Open rivela quella… - MarcseaMarco : @F_Molinari Bravo Chicco! La compostezza gioiosa con la quale hai accolto il mitico successo all’Open rivela quella… - idecoord : @F_Molinari bravo Francesco, gli hai datto una bella lezione di efficacità e di patienza. ???? -

(Di martedì 24 luglio 2018) ... come il torinese ha saputo fare squadra, circondandosi negli anni di esperti come Dave Alred e Phil Kenyon che lo hanno aiutato a migliorare in ogni settore del gioco, così il mondo del green ...