'La letteratura evolve': un graphic novel candidato per la prima volta al Man Booker Prize

(Di martedì 24 luglio 2018) Unper laal Man Booker Prize, premio letterario istituito nel 1968 e assegnato ogni anno al miglior romanzo scritto in inglese e pubblicato nel Regno Unito. Si tratta di Sabrina di Nick Drnaso, narrazione della vicenda di una ragazza che scompare, lasciando una videocassetta con indizi riguardanti la sua scomparsa.Nick Drnaso, autore del, è nato nel 1989 a Palos Hills, Illinois, e vive a Chicago. Autore e illustratore, ha realizzato diversi comics autoprodotti ed è statoper tre volte agli Ignatz Awards, i premi più prestigiosi riservati all'editoria indipendente a fumetti. Beverly è stato il suo primo, pubblicato in Canada e Usa dalla casa editrice Drawn and Quarterly e in Italia da Coconino Press-Fandango."Data la costante evoluzione della fiction, era soltanto questione di tempo che ...