La Grecia chiede aiuto all’Europa per domare i roghi che sfiorano Atene

La Grecia in fiamme chiede aiuto all'Unione Europea - si sospettano incendi dolosi : Si aggrava di ora in ora il conteggio delle vittime dei roghi che stanno devastando la Grecia , a questo inferno si aggiungono i circa 600 feriti, le oltre 300 auto bruciate e un migliaio di abitazioni rase al suolo dall'imponente incendi o divenuto inarrestabile intorno ai boschi della città di Atene. Il bilancio delle vittime del fuoco che sta devastando la Grecia è ancora provvisorio; data l'entità dei roghi, la situazione è visibile dai ...

Mondiali - salta amichevole : l’Iran chiede danni alla Grecia : Tensioni internazionali e rivalità sportive si intrecciano in una disputa che coinvolge le federazioni calcistiche dell’Iran e della Grecia. Tutto nasce dall’annuncio da parte di Atene di rinunciare ad un’amichevole tra le due nazionali in programma a Istanbul a causa delle tensioni in corso tra Grecia e Turchia dopo una disputa di confine con arresto di soldati greci. Una decisione che ha indispettito la federazione di ...