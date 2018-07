La Grecia brucia | Mati come Pompei «Mamme e figli morti abbracciati»

Apocalisse incendi in Grecia - testimone : “Ho visto cadaveri - auto bruciate. Mati non esiste più” : Gli incendi nelle grandi pinete in Grecia, vicino ad Atene, hanno provocato finora 50 vittime, secondo quanto reso noto dalla Protezione civile greca. Il bilancio è ancora provvisorio, mentre le fiamme continuano a divampare senza che i pompieri riescano a domarle, e nuovi roghi vengono segnalati in altre regioni del Paese (Corinto, Aghios Haralambos, Ano Kalamaki, Galota e Isthmia). Il maggior numero di vittime si registra vicino alla località ...