La donna che per vent’anni ha finanziato le artiste

Laura Pausini - prima donna live al Circo Massimo - scherza : 'Beyoncé mi fa una pippa' : Nelle ultime ore, spopola online la notizia di Gossip che vede la cantante italiana più amata al mondo ed interprete del singolo 'E.STA.A.TE', Laura Pausini, lanciare pubblicamente diverse battute al veleno, rivolte all'ex cantante delle 'Destiny's Child' nonché moglie di Jay-Z, Beyoncé Knowles. Laura segna un nuovo record, da imperatrice di Roma A tenere banco nel mondo del Gossip made in Italy, questa settimana, è soprattutto la notizia che ...

Un paio di cose da sapere sulla donna che Fca ha messo a guidare i camion : Non è sicuramente l'unica manager a sedere ai vertici di Economist, Royal Opera House e Royal Academy of Arts - cosa che la rende già straordinaria - ma con ogni probabilità è l'unica ad avere nel ...

Manuela Battezzato - la donna che lotta al fianco di Sergio Marchionne. La compagna del manager : Sergio Marchionne è ricoverato in gravi condizioni in una clinica privata di Zurigo, in Svizzera. Si trova nella struttura dallo scorso 27 giugno per essere operato ad una spalla. Gravi complicazioni postoperatorie hanno fatto precipitare irreversibilmente il suo quadro clinico. La sua vita è appesa a un filo e in queste ore i figli e la compagna dell’ex presidente e Ad di Fca si trovano accanto a lui. Ore difficili per tutti i familiari, ...

Questa donna non vuole che il tuo voto valga quanto quello di un «ignorante» : E se il voto di chi si interessa di politica, si informa, segue il dibattito valesse di più di quello di chi, dichiaratamente, non segue la cosa pubblica? E se Questa invece che una provocazione dal sapore vagamente snob fosse un progetto serio per rendere il voto più diffuso, efficace e informato e dunque le nostre democrazie più vitali e robuste? L’idea ha un nome, si chiama «voto Ponderato», e un’autrice: Dambisa Moyo, economista di fama ...

Fca - una donna ai vertici di Cnh : Suzanne Heywood - la manager che ha navigato sulle rotte di Cook : In quel dicastero è stata segretaria personale del Financial Secretary, il responsabile di tutti gli aspetti della fiscalità diretta, nonché principale fautrice della politica di privatizzazione del ...

Mangiano insalata con pianta per i cosmetici - poi i dolori lancinanti. Che cosa è la 'Belladonna' : Il nome è di quelli accattivanti, già perché si chiama ' Belladonna '. È una pianta che nasce spontaneamente anche nelle nostre campagne, viene usata solitamente per i prodotti delle industrie che ...

Rapinò una donna che attraversava la strada con due bimbi al Vomero : va ai domiciliari : Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vomero hanno eseguito una Ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di Salvatore Miano, ...

'Chelsea - se Courtois va via c'è donnarumma' : LONDRA, Inghilterra, - Il Chelsea starebbe pensando a Gianluigi Donnarumma per sostituire Courtois mentre il Milan punta Alvaro Morata. Lo scrive il London Evening Standard. I Blues avrebbero aggiunto,...

Milano - sbaglia la manovra in parcheggio e investe la famiglia : morta una donna : È morta la donna filippina di 61 anni che ieri è stata travolta da un'auto guidata da una connazionale di 51 anni all'interno del parcheggio di un condomino in via Privata Bisceglie 74, a Milano. Nell'...

È morta Alessandra Lighezzolo - la donna che era stata travolta dall'auto di Marco Paolini : Dopo essere stata per due giorni in gravissime condizioni all'ospedale di Borgo Trento, in provincia di Verona, è morta Alessandra Lighezzolo, la cinquantatreenne che era in sull'auto tamponata da Marco Paolini. L'amica di Alessandra, che era alla guida, è ferita ma non è in pericolo di vita. L'incidente era avvenuto nel pomeriggio di martedì 17.--"È stata colpa mia, mi sono distratto", ha dichiarato l'attore, commentando l'accaduto. Il momento ...

Laura Pausini : ecco come ha reagito quando ha scoperto che una donna ci provava con il compagno Paolo : Laura Pausini gelosa del compagno Paolo: “Controllo il suo cellulare tutti i giorni” La musica e l’amore sembrano essere due costanti fondamentali nella vita di Laura Pausini. La storia con il compagno Paolo sembra procedere oggi a gonfie vele, anche se questo la porta a dover fare i conti spesso con la propria gelosia. In […] L'articolo Laura Pausini: ecco come ha reagito quando ha scoperto che una donna ci provava con ...

Chelsea - pronto al tris : subito Rugani - poi Higuain e donnarumma per il dopo Courtois : Prima Rugani, poi Higuain , c'è una scaletta di lavoro da seguire con attenzione., ..., Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Anche il Chelsea su Milinkovic-...