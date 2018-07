La delibera di Salvini per tagliare i servizi ai migranti e i costi dell’accoglienza

fanpage

(Di martedì 24 luglio 2018) Ladel ministro dell'Interno parla di differenti modalità di assistenza per i richiedenti asilo e razionalizzazione della spesa. L'obiettivo è essenzialmente quello di portare ida 35 a 25 euro al giorno per migrante (anche se alcune fonti ci confermano come probabilmente si "chiuderà" a 28 euro), con il via libera dell'ANAC di Cantone.