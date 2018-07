La Corte europea blocca lo sgombero del campo rom di Roma

La Corte europea sospende lo sgombero del campo nomadi di Roma : La Corte Europea sospende lo sgombero del campo nomadi di Roma La Corte Europea sospende lo sgombero del campo nomadi di Roma Continua a leggere L'articolo La Corte Europea sospende lo sgombero del campo nomadi di Roma proviene da NewsGo.

La Corte europea stoppa lo sgombero del Camping River : La Corte Europea per i Diritti dell'Uomo stoppa lo sgombero del Camping River. Chiamati in causa dal ricorso dell'associazione 21 luglio, i giudici della Cedu hanno sospeso fino al 27 luglio il provvedimento di evacuazione di uno dei più grandi campi nomadi romani, ordinato lo scorso 13 luglio dal Campidoglio e previsto per stamattina presto.A motivare la sospensione la richiesta alle istituzioni italiane di indicare le soluzioni ...

Associazione 21 Luglio : La Corte europea ferma lo sgombero di Camping River : Roma – La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, attraverso l’adozione di una misura di emergenza, ha ordinato al Governo italiano di non procedere allo sgombero dell’insediamento di Camping River, previsto per la giornata di oggi a Roma, ovvero 48 ore dopo la notifica agli abitanti dell’Ordinanza n.122 del 13 Luglio 2018 firmata dalla sindaca Virginia Raggi. La decisione della Corte è giunta in seguito al ricorso sollevato da 3 abitanti ...

Palagiustizia di Bari - ricorso degli avvocati alla Corte europea dei diritti dell'uomo : "Incostituzionale" : La Camera Penale di Bari contro il decreto legge che ha sospeso a Bari i processi penali senza detenuti fino al 30 settembre: proposta una eccezione di legittimità costituzionale

Pensioni - Corte europea boccia il ricorso di 10mila cittadini italiani contro il decreto Poletti : La Corte europea dei diritti dell'uomo ha bocciato il ricorso di oltre 10mila pensionati italiani contro il decreto Poletti del 2015 sulla perequazione delle Pensioni. I diritti dei pensionati non sono stati violati, secondo i giudici di Strasburgo: "Il governo ha perseguito una causa di pubblica utilità".Continua a leggere

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Russia per i casi delle Pussy Riot e di Anna Politkovskaya : La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condAnnato la Russia per due casi di cui si è parlato molto negli ultimi anni: l’arresto e la condAnna nel 2012 di alcuni membri del collettivo femminista Pussy Riot, e le indagini sull’omicidio The post La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condAnnato la Russia per i casi delle Pussy Riot e di Anna Politkovskaya appeared first on Il Post.

La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna la Russia per l’omicidio Politkovskaia : La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Russia per non «avere messo in atto le indagini appropriate per indentificare i mandanti» dell’omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaia, avvenuto nel 2006. «Lo Stato russo ha mancato agli obblighi relativi alla effettività e alla durata delle indagini», sostiene la sentenza della Co...

Corte Conti a tenaglia. Quella italiana chiede taglio debito - quella europea dice "basta flessibilità all'Italia" : A stretto giro piombano sul tavolo del Governo un rapporto della Corte dei Conti italiana che raccomanda di accelerare il calo del debito pubblico e un rapporto della Corte dei Conti europea che si scaglia contro la concessione di nuova flessibilità all'Italia.Ridurre il debito, ora! Per la magistratura contabile italiana, "è necessario affrettarsi a ridurre e in prospettiva a rimuovere, l'inevitabile pressione che un elevato ...

Mafia : legale Contrada annuncia nuovo ricorso a Corte europea ‘A 87 anni sia lasciato in pace’ : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) – La difesa di Bruno Contrada, l’ex 007 che nei giorni scorsi ha subito una nuova perquisizione senza essere indagato, ha annunciato un nuovo ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo “per denunciare l’illegittimità, sul piano convenzionale, di una normativa come quella italiana, che consenta alla pubblica autorità di sottoporre indiscriminatamente ad atti invasivi, ...