La Corte dei Conti ha deliberato il dissesto finanziario del comune di Catania

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 luglio : Bianchi Clerici per B. era la “soldatessa di Bossi” - la Corte dei Conti la condannò : il ritratto – Una vita in trincea per il Nord La “soldatessa” del Carroccio con una condanna alle spalle Suo il danno erariale (366 mila euro) per la nomina illegittima dell’ex dg Meocci di Carlo Tecce e Lorenzo Vendemiale Caro Roberto… di Marco Travaglio Caro Roberto, anzitutto riporto qui la mia frase che ha originato la tua lettera: “Caro Roberto Saviano, chi governa merita certamente le critiche più feroci. Ma prima ...

Il futuro dei Democratici passa per Alexandria Ocasio-Cortez? : Storie e idee della politica ispanica e “socialista” di cui parlano da settimane i media americani, dopo la sorprendente vittoria di un'elezione iperlocale The post Il futuro dei Democratici passa per Alexandria Ocasio-Cortez? appeared first on Il Post.

Palagiustizia di Bari - ricorso degli avvocati alla Corte europea dei diritti dell'uomo : "Incostituzionale" : La Camera Penale di Bari contro il decreto legge che ha sospeso a Bari i processi penali senza detenuti fino al 30 settembre: proposta una eccezione di legittimità costituzionale

La Corte Strasburgo boccia la "class action" dei pensionati italiani : Oltre 10mila pensionati avevano deciso di rivolgersi a Strasburgo contestando la riforma Poletti del 2014 ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Napoli - polemica sul San Paolo : 'Rischio indagine Corte dei Conti' : Lei è presidente della commissione sport, dovrebbe avere voce in capitolo in questa vicenda. 'Ho convocato il Calcio Napoli in commissione per quattro volte. Non s'è mai presentato nessuno. Io mi ...

Caso Affittopoli : 'La Corte dei Conti indaghi anche sui fitti dello stadio' : È un fiume in piena Carmine Sgambati, ma chi lo conosce sa perfettamente che lui è fatto così: senza mezze misure 'io sono un tipo pane al pane e vino al vino, non è che sto zitto di fronte a certe ...

Dirigente comunale col doppio lavoro : per la Corte dei Conti non deve risarcire nulla : Il comune di Seriate aveva chiesto un indennizzo di 100mila euro all'uomo, che aveva svolto incarichi extra istituzionali senza autorizzazione. La Corte ha ribaltato una prima sentenza di quella regionale, fermando i pignoramenti di Equitalia

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Russia per i casi delle Pussy Riot e di Anna Politkovskaya : La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condAnnato la Russia per due casi di cui si è parlato molto negli ultimi anni: l’arresto e la condAnna nel 2012 di alcuni membri del collettivo femminista Pussy Riot, e le indagini sull’omicidio The post La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condAnnato la Russia per i casi delle Pussy Riot e di Anna Politkovskaya appeared first on Il Post.

Omicidio Politkovskaia - la Corte dei diritti umani condanna Russia : “Non ha svolto inchiesta efficace per scoprire mandanti” : La Corte europea dei diritti umani ha condannato la Russia perché non ha condotto un’inchiesta efficace per determinare chi abbia commissionato l’Omicidio della giornalista Anna Politkovskaia, uccisa nell’ascensore del palazzo dove abitava a Mosca nell’ottobre del 2006. A ricorrere a Strasburgo nel 2007 contro le autorità russe sono state la madre, la sorella e i figli della giornalista. Nella sentenza i giudici di Strasburgo affermano che ...

Mogherini : Libia come porto non sicuro 'è una valutazione della Corte Ue dei diritti dell'Uomo' : ... l'alta rappresentante ha spiegato che quella della Corte è "una valutazione puramente giuridica" sulla quale "non c'è' alcuna 'decisione politica da prendere"

Pensioni - Corte dei Conti : azzardato allentare la Fornero : ... in una parola, grazie ad un miglioramento significativo delle condizioni complessive dell'economia e del suo mercato del lavoro.