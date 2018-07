La colla del governo

Bandai Namco parla della collaborazione con Dontnod per Twin Mirror : Durante una recente intervista con GamesIndustry.biz, Hervé Hoerdt, vice presidente per il marketing e il mercato digitale di Bandai Namco, ha dichiarato che la società spera che il 50% della sua attività possa venire da nuove IP in futuro. Una di queste nuove proprietà è Twin Mirror, un gioco di avventura di Dontnod, lo sviluppatore di Life is Strange e Vampyr.Hervé Hoerdt ha discusso questa partnership in quella stessa intervista e sembra che ...

Secondo “scramble” in 2 giorni per caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare : decollati su allarme per intercettare un Boeing : Secondo volo intercettato in due giorni da una coppia di caccia dell’Aeronautica Militare. I due Eurofighter del 51° Stormo di Istrana, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale, si sono alzati rapidamente in volo, nella tarda mattinata, per intercettare un velivolo Boeing 737 della compagnia Transavia in volo da Kos (Grecia) ad Amsterdam (Olanda). Solo una temporanea interruzione delle comunicazioni per il ...

Adelfia - collassano per strada dopo lo spinello : due minorenni in ospedale. Carabinieri trovano la droga : Paura in corso Umberto I, ad Adelfia, dove due minorenni sono svenuti hanno avuto un collasso nelle vicinanze della farmacia. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'auto medica. I ragazzi sono ...

Le vendite della gamma Samsung Galaxy S9 non decollano ma in India il produttore coreano cresce : Secondo un nuovo report di The Bell, il Samsung Galaxy S9 ha fatto registrare meno spedizioni nel secondo trimestre del 2018 rispetto ai primi tre mesi dell'anno L'articolo Le vendite della gamma Samsung Galaxy S9 non decollano ma in India il produttore coreano cresce proviene da TuttoAndroid.

La storia del “collaboratore” di Macron che ha picchiato un manifestante : È stato ripreso in due video, l'Eliseo lo aveva sospeso per due settimane, ma ora la procura ha aperto contro di lui un'indagine preliminare The post La storia del “collaboratore” di Macron che ha picchiato un manifestante appeared first on Il Post.

VIDEO Vincenzo Nibali - caduta provocata dalla tracolla della fotocamera di un tifoso. La moviola : La caduta che ha costretto Vincenzo Nibali a lasciare il Tour de France è stata causata da un tifoso. Con il passare delle ore sono usciti una serie di VIDEO amatoriali che mostrano da una differente angolazione la dinamica della caduta, fornendo una visione chiara di quando successo. L’episodio è avvenuto a 4 km dalla vetta dell’Alpe d’Huez, nell’ultimo tratto della salita non transennato. Lo Squalo stava accelerando per rispondere all’attacco ...

Torino dà il via ai collaudi delle auto senza pilota : prima città in Italia - test anche in pieno centro : I primi esperimenti in autunno di notte nel quartiere-simbolo di Mirafiori, poi l'esordio nel traffico diurno. Partecipano Fca, General Motors, Mercedes-Daimler e Italdesign (gruppo Volkswagen)

FRANCIA - INDAGATO collaBORATORE DEL PRESIDENTE MACRON/ Ultime notizie : ecco chi è Alexandre Benalla : FRANCIA, INDAGATO COLLABORATORE MACRON: picchiò manifestante. Video inchioda Alexandre Benalla: sospeso dall'Eliseo, ma l'opposizione chiede il licenziamento. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:13:00 GMT)

Persi contatti radio con aereo American Airlines : scatta l’allarme - caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare decollano per intercettarlo : Una coppia di caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale, si sono alzati rapidamente in volo intorno alle ore 13.00 dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un velivolo Airbus 330 della compagnia American Airlines in volo da Atene a Philadelphia che aveva temporaneamente perso i contatti radio con gli enti del traffico aereo. I due caccia ...

Francia - collaboratore di Macron picchiò manifestante coperto da un casco delle forze dell'ordine : Dopo la finale della Coppa del Mondo, dice Rizet, 'era all'aeroporto di Roissy, si è occupato della sicurezza dei Bleus, era nel bus quando ha attraversato gli Champs-Elysées'. Poco prima, l'Eliseo ...

"Un collaboratore di Macron coperto da un casco della polizia picchiò un manifestante durante gli scontri del 1° maggio" : Un collaboratore del presidente Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, avrebbe picchiato un manifestante il primo maggio scorso a Parigi: è quanto emergerebbe da una ricostruzione pubblicata questa sera su Le Monde online, in cui si precisa che Benalla era coperto da un casco con la visiera delle forze dell'ordine. Avrebbe colpito un giovane a terra, in place de la Contrescarpe, a Parigi.« Le Monde » identifie sur une ...

Seconda puntata del Wind Summer Festival : Piazza del Popolo gremita - ma gli ascolti faticano a decollare : Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la Seconda puntata del Wind Summer Festival, registrata il 24 Giugno (si è trattato in realtà della terza serata, pertanto la Seconda serata registrata in Piazza del Popolo a Roma il 23 giugno verrà trasmessa giovedì 19 luglio). Piazza del Popolo gremita da un pubblico più caloroso rispetto alla prima serata e che ha riservato dei veri e propri boati alla maggioranza degli artisti presenti sul palco. ...

Juncker barcolla al vertice Nato - no comment della Commissione : Sta girando molto in rete il video del presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, che ondeggia e perde più volte l'equilibrio prima

Il virus del crimine contagia le librerie. Ecco una collana sulla medicina «nera» : Ink Edizioni porta in libreria una collana interamente dedicata al medical noir, genere amatissimo dagli appassionati di suspense e che ha trovato interpreti come Michael Crichton, Robin Cook, ...