La cofondatrice delle Femen si è suicidata Il suo ultimo messaggio | Siete tutti un

(Di martedì 24 luglio 2018) È morta suicida a Parigi la, l'ucraina Oksana Shachko. Dopo aver affrontato a seno scoperto leader mondiali, ed essere stata fermata diverse volte, l'attivista del movimento di femminista di protesta si sarebbe uccisa nel suo appartamento nella capitale francese. La notizia del suicidio è stata confermata dall'attivista Inna Shevchenko alla Bbc in versione ucraina. Il corpo è stato rinvenuto lunedì e le verifiche sono ancora in corso. "Non conosciamo ancora la data esatta della morte, che sarà stabilita dagli esami", ha aggiunto Shevchenko, precisando che "l'ultima volta che Oksana è stata vista in vita è stato venerdì". La giovane avrebbe lasciato una scritta in inglese: "un falso". Negli ultimi due anni l'attivista aveva già ...