La bomba del secolo | Al Bano e Romina beccati “a farlo” nel cuore della notte Le

Jennifer Lopez compie 39 anni : l'incredibile metarmofosi della bomba latina in star mondiale. I look ieri e oggi : E continuerà a dividersi tra musica e cinema diventando una delle personalità latino americane più influenti al mondo. Al grandissimo successo JLo affianca un fiuto da imprenditrice: fonda una casa ...

Salerno - bomba carta davanti all'obitorio del 'Ruggi' : indagini in corso : Salerno. Terrore davanti all'obitorio dell'ospedale "Ruggi d'Aragona" dove ieri sera è esplosa una bomba carta. Come riportato dal quotidiano "La Città", personale medico e pazienti sono stati ...

Le forze di Assad hanno bombardato un territorio controllato dall’ISIS nel sud della Siria - ci sarebbero 26 morti fra i civili : Nell’ambito della campagna militare per riconquistare alcuni territori nel sud della Siria, le forze che appoggiano il regime Siriano di Bashar al Assad hanno bombardato ieri una delle poche zone ancora controllate dallo Stato Islamico (o ISIS). Secondo l’Osservatorio Siriano The post Le forze di Assad hanno bombardato un territorio controllato dall’ISIS nel sud della Siria, ci sarebbero 26 morti fra i civili appeared first on ...

bomba d'acqua a Roma/ Video - tempesta di fulmini e grandine nel temporale della capitale : Bomba d'acqua a Roma, Video: tempesta di fulmini e grande nel temporale della capitale. Il maltempo continuerà a recitare un ruolo da protagonista anche nella giornata di oggi.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 00:10:00 GMT)

bomba d'acqua a Roma : fulmini e strade allagate. Albero cade su garitta del Quirinale : illeso carabiniere : Bomba d'acqua sulla città. Un forte temporale ha causato danni in molte zone della città. In centro sono stati divelti alcuni gazebo sui tetti di hotel e case private. Allagamenti...

Maltempo - bomba d'acqua colpisce Orvieto - Superlavoro per i Vigili del Fuoco : Stampa Cronaca Orvieto TOPICS acqua bomba danni Maltempo Orvieto vento VigiliFuoco Precedente: Come Disdire Contratto ADSL Fastweb Redazione La VETRINA di TuttOggi.info TUTTOGGI.INFO Edizioni SYN-...

Roma Capitale ricorda il 75° anniversario del bombardamento di San Lorenzo : Roma Capitale ricorda il 75° anniversario del bombardamento di San Lorenzo Conclusa la manutenzione straordinaria al Monumento ai Caduti del 19 luglio 1943 e l’intervento al Monumento ai Caduti del Quartiere Tiburtino. Eventi nel Centro di Documentazione dei Cimiteri Storici al Cimitero del Verano Roma, 16 luglio 2018 – A 75 anni dal bombardamento di San Lorenzo la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale ha progettato e ...

Catania - mette una bomba in ospedale : ex dipendente voleva vendicarsi del licenziamento : Avrebbe piazzato una bomba incendiaria nella sala server dell'ospedale Garibaldi di Catania per vendicarsi di essere stato licenziato qualche giorno prima con decisione della Commissioni di Disciplina ...

Catania : tecnico dell’ospedale licenziato si vendica piazzando una bomba in una sala : L'ordigno fortunatamente non è esploso: era stato piazzato in una sala contenente i server, la stessa in cui aveva lavorato il tecnico prima del licenziamento.Continua a leggere

“Lo farà prima delle nozze”. Chiara Ferragni - questa è una bomba. L’indiscrezione è ormai sulla bocca di tutti e l’eccitazione alle stelle. Fedez non potrà intromettersi… : Al matrimonio più vip dell’anno – quello di Chiara Ferragni e Fedez – manca davvero poco. I due si sposeranno il 31 agosto 2018 a Noto, in Sicilia, e la festa, secondo i rumors, durerà 3 giorni. Ci saranno tantissimi invitati vip e, come è facile immaginare, la festa sarà una roba indimenticabile. Ci saranno migliaia di fiori, ma anche tanta musica, una ruota panoramica e moltissime sorprese. Le testimoni della sposa, in tutta ...

Salute : in Italia c’è una “bomba dell’invecchiamento” pronta a esplodere già dal 2030 : “La popolazione Italiana, in continua crescita negli ultimi cento anni, oggi diminuisce, e al contempo invecchia, più velocemente che mai: nel 2050 saremo due milioni e mezzo in meno, come se la città di Roma sparisse dalla Penisola. Ma il dato ancor più rilevante è che gli over65, oggi un quarto della popolazione, diventeranno più di un terzo, vale a dire 20 milioni di persone, di cui oltre 4 milioni avranno più di 85 anni. La “bomba ...

Ulisse anticipazioni 7 luglio 2018 : Hiroshima e Nagasaki i giorni della bomba : Ulisse torna stasera in tv sabato 7 luglio 2018 alle 21.20, in prima serata su Rai 3. In questa puntata Alberto Angela ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta della terribile tragedia avvenuta a Hiroshima e Nagasaki durante i giorni della bomba. SCOPRI COSA C’È IN TV Ulisse anticipazioni 7 luglio 2018: Hiroshima e Nagasaki i giorni della bomba Nella puntata di Ulisse si cercherà di capire come si arrivò alla decisione di sganciare la bomba ...

Siria - esplode autobomba nell’est del Paese : 18 morti : Siria, esplode autobomba nell’est del Paese: 18 morti Siria, esplode autobomba nell’est del Paese: 18 morti Continua a leggere L'articolo Siria, esplode autobomba nell’est del Paese: 18 morti proviene da NewsGo.

Calciomercato - As lancia la bomba : “il Real ha accettato l’offerta della Juve per Cristiano Ronaldo!” : Cristiano Ronaldo al centro di numerose voci di Calciomercato, una di queste vorrebbe il fenomeno portoghese vicino alla Juventus Il Real Madrid avrebbe accettato un’offerta da 100 milioni di euro della Juventus per lasciar partire Cristiano Ronaldo. E’ quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo ‘As’ che conferma le voci secondo cui i bianconeri sono vicini al pallone d’oro per cui sarebbe pronto un ...