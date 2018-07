La beta di Fallout 76 inizierà a ottobre

Colpo di scena per Fallout 76 : perché la beta pubblica uscirà prima su Xbox One? : Fallout 76 arriverà con la beta pubblica prima su Xbox One, mentre tutti i giocatori di PS4 e PC dovranno aspettare. La data di uscita di Fallout 76 è in programma per il prossimo 14 novembre per PS4, Xbox One e PC e continuano ad arrivare nuovi dettagli sull’attesissimo gioco che già ha sollevato diverse polemiche. perché la beta di Fallout 76 prima su Xbox One? Il nuovo capitolo della serie realizzata da Bethesda sarà al centro a breve di ...