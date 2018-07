LA BELLA E LE BESTIE di Khaled Walid Barsaoui | Kaouther Ben Hania 2017

i-filmsonline

(Di martedì 24 luglio 2018) Tunisia: durante una festa studentesca la giovane Mariam, di 21 anni (Mariam Al Ferjani), incontra un ragazzo di nome Youssef (Ghanem Zrelli), con cui dopo la festa esce a passeggiare. In quella stessa notte i due ragazzi vengono assaliti da alcuni poliziotti e Mariam viene violentata in un auto da alcuni di loro. Decisi a denunciare l'accaduto alle autorità, Mariam e Youssef si scontrano con la burocrazia delle leggi dello stato, con l'ostracismo delle istituzioni e l'omertà della polizia. Ispirato a una storia realmente accaduta e tratto dal romanzo del 2013 Coupable d'avor été violée scritto da Meriem Ben Mohamed, presentato in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Cannes nelin Un Certain Regard, Lae le(Aala Kaf Ifrit il titolo originale, traducibile come Nella bocca del lupo) è il terzo film scritto e diretto dalla registaBendopo ...