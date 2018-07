Juventus | tifosi pazzi di Cristiano Ronaldo | arriva il primo murales

Calciomercato Juventus – Pogba fa impazzire i tifosi : il sogno di giocare con Cristiano Ronaldo apre ad un ritorno in bianconero : Paul Pogba verso un clamoroso ritorno alla Juventus? Dalla spagna lanciano la bomba: la voglia di giocare con Cristiano Ronaldo potrebbe far scoccare nuovamente la scintilla Ore caldissime per il Calciomercato della Juventus. Dopo la clamorosa indiscrezione sul possibile ritorno di Leonardo Bonucci, si fa largo un’altra possibile ‘marcia indietro’, quella di Paul Pogba. Dalla Spagna ‘Marca.com’ lancia la ...

Juventus - Cristiano Ronaldo dalla Cina : "Tifosi italiani - voglio farvi felici"

Cristiano Ronaldo manda in delirio i tifosi cinesi. La Juventus se la ride : Cristiano Ronaldo non è solo un fuoriclasse sul rettangolo di gioco, l'ex giocatore di United e Real Madrid e attuale fenomeno della Juventus è una macchina da soldi. Il portoghese e la Nike, suo ...

Juventus - CR7 fa sognare i tifosi : “Vi prometto che vi renderò felici” : CR7 FA sognare- Cristiano Ronaldo, intervistato ai microfoni di “China Plus”, ha evidenziato la sua carica e il suo carisma in vista della nuova avventura in bianconero. L’attaccante portoghese, ospite in Cina per un “evento sponsor”, ha colto l’occasione per lanciare un chiaro messaggio ai tifosi della Juventus. “HO UN SOLO DESIDERIO, RENDERVI FELICI” Cristiano […] L'articolo Juventus, CR7 ...

Pjanic fa tremare i tifosi della Juventus : “resti in bianconero?” La reazione lascia perplessi… : Miralem Pjanic fa paura ai tifosi della Juventus, il Barcellona ha bussato alla sua porta ed il calciatore adesso traballa un po’ Miralem Pjanic è stato pizzicato da alcuni cronisti questa sera, i quali lo hanno interpellato sul grande colpo Cristiano Ronaldo, giunto alla Juventus nei giorni scorsi. Pjanic è stato inoltre stuzzicato in merito al proprio futuro in bianconero: “CR7? Un grandissimo. Se resto alla Juventus? Ciao, ...

Cristiano Ronaldo fa impazzire i tifosi della Juventus : boom di like su Twitter : Cristiano Ronaldo ha già conquistato tutti i tifosi della Juventus. Il fuoriclasse di Funchal si è presentato nel migliore dei modi nella conferenza stampa di lunedì e si metterà ora a lavoro a ...

Torino - è iniziato il CR7 day. Ronaldo è arrivato al centro medico della Juventus e ha incontrato i tifosi : E’ il grande giorno di Cristiano Ronaldo. Sono già circa 2mila i tifosi della Juventus davanti al J Medical in attesa dell’arrivo del fuoriclasse portoghese per le visite mediche. Massime le misure di sicurezza con la presenza di transenne, un centinaio di addetti ai lavori e diversi agenti di polizia. Ronaldo dopo i test medici si recherà nella sede della Continassa e alle 18.30 sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa ...

Juventus - ecco Ronaldo : primo abbraccio con i tifosi al JMedical -VIDEO- : ecco Ronaldo- Cristiano Ronaldo è arrivato al JMedical. Ingresso nell’impianto medico da un ingresso secondario per evitare il bagno di folla totale. Lo stesso attaccante portoghese, però, ha voluto comunque salutare il popolo bianconero uscendo dalla porta principale. Un saluto tra sorrisi, entusiasmo e cori. Eleganza totale e stile Juve già acquisito. Ronaldo svolgerà le […] L'articolo Juventus, ecco Ronaldo: primo abbraccio con i ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - è a Torino/ Video - ultime notizie : tifosi a caccia di CR7 in città : Cristiano Ronaldo alla Juventus: è a Torino, Video. Il fuoriclasse portoghese è atterrato con aereo privato a Caselle. Ha scelto viaggio “top secret”: ecco perché(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:06:00 GMT)

Juventus-Cristiano Ronaldo - il VIDEO dell’arrivo a Torino : tifosi bianconeri in delirio : I tifosi in delirio per la Juventus, è arrivato a Torino negli ultimi minuti Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. I bianconeri hanno chiuso la trattativa del secolo, il portoghese è arrivato in anticipo in Italia e durante la finale dei Mondiali tra Francia e Croazia per evitare l’assalto dei tifosi bianconeri. Ecco il VIDEO dell’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo. GUARDA IL VIDEO –> ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - è boom di offerte per la Smart targata CR7 : per i tifosi è ormai un’ossessione! : Cristiano Ronaldo è un calciatore della Juventus: dopo i gelati e le pizze nel segno di CR7, presa d’assalto l’auto con targa ‘ispirata’ al portoghese Cristiano Ronaldo è della Juventus e tra i tifosi diventa una vera e propria mania CR7. Domani il portoghese sarà presentato a Torino ed i supporter bianconeri fremono di vederlo indossare la maglia della loro squadra. L’ossessione per Cristiano Ronaldo ha ...

Juventus - MATTIA CALDARA/ Il difensore ex Atalanta incontra i tifosi al Megastore : JUVENTUS, MATTIA CALDARA: “Cristiano Ronaldo? Non vedo l’ora di allenarmi con lui, Douglas Costa è incredibile". Conferenza stampa di presentazione per il centrale di difesa 1994(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 19:08:00 GMT)

