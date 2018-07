Juventus | primo allenamento negli Stati Uniti | debutto con il Bayern Monaco

Juventus - tifosi pazzi di Cristiano Ronaldo : arriva il primo murales : I supporters bianconeri non vedono l'ora di ammirare il 33enne in campo: esordio il prossimo 12 agosto

Juventus – Cristiano Ronaldo Day - il primo coro per il portoghese è già virale : “portaci la Champions” : I tifosi della Juventus assiepati fuori dal JMedical hanno già coniato il primo coro per Cristiano Ronaldo, ovviamente relativo alla Champions ‘Ronaldo portaci la Champions‘. Così i tifosi bianconeri, dalle prime ore di questa mattina in attesa, hanno salutato il cinque volte pallone d’oro, Cristiano Ronaldo che poco fa per qualche minuto è uscito fuori dal JMedical per salutare la folla in attesa. L’ultimo acquisto ...