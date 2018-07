Juventus | Caldara | ' Sto bene qui | voglio dimostrare di meritare questa maglia'

Trattativa Bonucci-Juventus vicina alla svolta : parla la “contropartita” Caldara : Mattia Caldara potrebbe essere ‘usato’ come contropartita dalla Juventus per arrivare a Bonucci, centrale del Milan pronto al ritorno “Milan? Fa piacere, ma io sono qui e sono cose di cui si occupa il mio procuratore. Sto bene qui”. Sono le parole di Mattia Caldara, rivelate a Sky dopo essere stato stuzzicato in merito alla Trattativa che sta tenendo col fiato sospeso i tifosi di Milan e Juventus. Bonucci potrebbe ...

Bonucci - la Juventus propone Caldara al Milan : ROMA - Si infiamma di nuovo il mercato italiano sull'asse Milano-Torino. Tutto gira attorno a due grandissimi nomi che potrebbero fare percorsi inversi nei prossimi giorni. Da una parte c'è Leonardo ...

Calciomercato Juventus – Caldara e Rugani via per una cifra monstre : si prepara il ritorno di Bonucci : Dopo i grandi acquisti delle scorse settimane, il Calciomercato della Juventus si concentra sulle cessioni: gli addii di Caldara e/o Rugani valgono una fortuna La Juventus è la squadra regina del mercato. Non solo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ma anche quelli Cancelo, Emre Can, Perin, Spinazzola e Caldara rendono il Calciomercato della Juventus uno dei più importanti d’Europa. Dopo la fase relativa agli acquisti però, è ora di ...

Juventus - pioggia di offerte per Caldara : plusvalenza super o permanenza? : Juventus stuzzicata da alcune offerte molto allettanti per Caldara, difensore centrale arrivato da poche settimane dall’Atalanta In casa Juventus, dopo i clamorosi colpi in entrata, è il momento di fronteggiare gli assalti per alcuni giovani talenti della rosa di mister Allegri. Nelle ultime ore Chelsea e Borussia Dortmund hanno bussato alla porta dei bianconeri, con in mano una proposta da 35 milioni di euro per Caldara. Il ...

Juventus - Caldara elogia Gasperini : “senza di lui non sarei qui” : “Il mio modello? Nesta, ho scelto il 13 proprio per quel motivo, anche se in camera ho il poster di Chiellini”. Questi i punti di riferimento per Mattia Caldara, il nuovo difensore centrale della Juventus, presentato oggi alla stampa all’Allianz Stadium. “Giocare con Giorgio è un motivo d’orgoglio – ha aggiunto l’ex Atalanta -, mi sta aiutando parecchio e poi basta guardare come si allenano lui e ...

Juventus - Caldara su Ronaldo : “da anni non arrivava in Italia un campione così” : “C’è grande entusiasmo per Ronaldo, sono anni che non arrivava un campione del genere”. Mattia Caldara racconta le sue prime giornate in bianconero esprimendo grande soddisfazione per l’arrivo di CR7: “La società ha fatto un’impresa a portare a Torino il miglior giocatore del mondo – ha spiegato l’ex atalantino -, normale e giusto che ci sia questo entusiasmo e io sono onorato di giocare con ...

Juventus - Caldara si presenta : "Come marcare Ronaldo? Per fortuna giocherà con me" : L'ex Atalanta è stato presentato in giornata: "Barzagli e Chiellini due esempi. Il giocatore più difficile su cui difendere? Mandzukic. Quello che mi ha impressionato di più è Douglas Costa"

Juventus - Caldara pronto a sorprendere : “voglio meritarmi questa maglia” : Mattia Caldara si è presentato oggi ai tifosi della Juventus dopo il suo arrivo dall’Atalanta ufficializzato già nella passata stagione “Questo è un momento molto importante per me, ne sono consapevole, sono in una grande squadra e devo dimostrare di meritarmela”. Sono le prime parole da bianconero per il difensore Mattia Caldara nel giorno della sua presentazione alla Juve dopo due stagioni di altissimo livello ...

