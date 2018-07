Juve si allena in Usa | domani il Bayern

Juventus - primo allenamento negli Stati Uniti : debutto con il Bayern Monaco : TORINO - primo allenamento negli Stati Uniti per la Juventus , che oggi ha cominciato a lavorare alla Pingry School, nel New Jersey. Dopo una parte iniziale della seduta dedicata alla palestra, i ...

Juventus negli Usa : allenamenti in vista del Bayern : La Juventus è negli Usa. Decollati ieri mattina da Caselle, i bianconeri hanno effettuato uno scalo a Francoforte, sono ripartiti dopo le 13 e nella notte italiana hanno toccato terra all’aeroporto di Newark, New Jersey, area metropolitana di New York. In giornata la squadra sara’ alla Pingry School, dove iniziera’ ad allenarsi: primo impegno amichevole, nella notte tra mercoledi’ e giovedi’, contro il Bayern ...

Quando arriva Cristiano Ronaldo a Torino? I primi allenamenti con la Juventus : data - programma - orari : Cristiano Ronaldo è sempre più atteso a Torino dopo la toccata e fuga di settimana scorsa Quando si è sottoposto alle visite mediche e poi ha tenuto la sua prima conferenza stampa da giocatore della Juventus. Il portoghese ha concluso il tour in Cina sponsorizzato dalla Nike, è tornato in Spagna e ora partirà per godersi gli ultimi giorni di vacanza. Il colpo assoluto di questo calcio mercato estivo ha tenuto segreta la location del suo periodo ...

Juventus - per Ronaldo niente tournèe negli Usa. Dal 30 luglio si allena a Vinovo : TORINO - Con tutta probabilità Cristiano Ronaldo non raggiungerà la Juventus in tournée negli Stati Uniti. L'attaccante portoghese, presentato lunedì nel suo primo giorno a Torino ma già ripartito in ...

Primavera Juventus - dalla Roma arriva il nuovo allenatore Baldini : TORINO - La Primavera della Juventus cambia guida. E' Francesco Baldini l'erede di Alessandro Dal Canto , passato all'Arezzo,: l'allenatore arriva dalla Roma con cui ha conquistato lo Scudetto e la ...

Juve - Caldara : "CR7? Non vedo l'ora di allenarmi con lui. Qui c'è una mentalità vincente" : La grandezza di CR7 la cogli da tanti aspetti. Il volto di Mattia Caldara si illumina quando parla del portoghese e molte domande nella sue prima conferenza stampa da giocatore della Juventus vanno in ...

Ronaldo alla Juventus - Perin : “che vantaggio potersi allenare con lui” : L’arrivo di Ronaldo “e’ un plus per la Juventus e per tutto il calcio italiano. Con lui la serie A tornera’ a essere uno dei 2-3 migliori campionati al mondo”. Cosi’ Mattia Perin, nell’incontro con la stampa all’Allianz Stadium. “La notizia mi ha ovviamente colpito – dice il portiere – Ronaldo e’ il miglior calciatore al mondo, potersi allenare con lui, e’ un ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - le ultime : primo allenamento al JTC - la FOTO che ha fatto sognare i tifosi! [GALLERY] : 1/16 FOTO Sito ufficiale Juventus ...

Serie A - le immagini del primo allenamento della Juventus alla Continassa : La Juventus si è radunata nel nuovo centro sportivo e ha effettuato il primo allenamento della stagione: in attesa di Cristiano Ronaldo, presente il connazionale Cancelo FONTI SKY: RONALDO E LA JUVE ...

Juve - Dybala si allena a Barcellona : 'Campo molto bello' : TORINO - ' Siamo felici, facciamo il conto alla rovescia, manca poco. Bisogna far bene, siamo concentrati negli allenamenti. Sarà una competizione molto bella '. E' un Paulo Dybala carico al massimo ...

Juventus - le lacrime di Allegri : grave lutto per l’allenatore bianconero : grave lutto per l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Si è spenta a Milano nella notte tra lunedì e martedì, all’età di 74 anni la mamma dell’allenatore, Carla Danesi, oltre al tecnico dei bianconeri e all’altra figlia Michela, lascia anche il marito Augusto. Ricoverata presso l’ospedale di Milano, la signora Carla Danesi aveva lavorato in passato come infermiera prima di godersi i successi del figlio lontano dai ...

“Addio”. Terribile lutto per Massimiliano Allegri. Il giorno più triste per l’allenatore della Juventus : Una notizia Terribile che arriva a pochi giorni dalla vittoria del suo quarto scudetto consecutivo, il settimo per la Juventus. Una perdita, per Massimiliano Allegri, di quelle che fanno male. l’allenatore dei campioni d’Italia per ora non ha rilasciato dichiarazioni e probabilmente non lo farà neanche nei prossimi giorni. È morta a Milano, dove era ricoverata in seguito a un peggioramento delle sue condizioni, Carla Danesi, la mamma del ...