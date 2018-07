Juve | nuova offerta per Godin

Juventus - la nuova bomba di calciomercato : Bonucci potrebbe tornare in bianconero : A volte ritornano, anche in maniera clamorosa [VIDEO]. A lanciare la bomba è Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia che, nel corso di Sportitaliamercato ha parlato del possibile ritorno alla Juventus di Leonardo Bonucci. Sarebbe davvero incredibile che, dopo un anno dal suo addio polemico da Torino e l'approdo a Milano, sponda Milan, l'attuale capitano rossonero possa rientrare alla societa' che lo ha consacrato ...

Juventus - ecco la nuova terza maglia : la divisa per la prossima stagione [FOTO] : 1/3 Foto Sito Juventus ...

'Juventus - la nuova casa di Cristiano'. Mamma e sorelle applaudono : Katia , l'altra sorella, aggiunge: ' Il migliore del mondo è già arrivato nella sua nuova casa. Grazie Torino che l'accogli '. E al ristorante casa Aveiro si va di spaghetti alla carbonara, in ...

La nuova sfida di Ronaldo : 'Lascerò il segno nella storia della Juve' : 'Non sono triste, sono venuto qui perché è una sfida grandissima. Con tutto il rispetto, altri giocatori della mia età vanno in altri Paesi ed invece per me arrivare in questo club così grande mi ...

Cristiano Ronaldo brinda con la madre alla Juventus - il cincin di Dolores per la nuova tappa di CR7 : Cristiano Ronaldo brinda con la madre nell’ultima foto postata dalla donna sui social netework, Dolores augura il meglio al figlio appena acquistato dalla Juventus Cristiano Ronaldo ha un legame speciale con sua madre. CR7 è apparso in più di un’occasione accanto alla donna che l’ha messo al mondo e che l’ha cresciuto con amore. Dopo il passaggio del portoghese alla Juventus, perciò, anche Dolores Saviero ci ha ...

Juve - la mamma di CR7 : 'Ti auguro ogni bene nella tua nuova tappa' : Per quello che è stato ormai definito il colpo del secolo arriva perciò il benestare di Maria Dolores, la donna che ha dato i natali al più forte giocatore del mondo. Tudo de bom na tua nova etapa A ...

L'inizio di una nuova era. CR7 è della Juventus : Anno 0, giorno 1 d.CR7. Già, perché neanche 24 ore fa la datazione corrente ha subito più di uno scossone. A vibrare non è stato solo il mondo del calcio, ma anche quello dell'economia, della moda, dell'automobilismo, del gossip, dei social e persino della medicina. Insomma, l'asse Madrid-Torino, con una piccola deviazione per la Grecia, più precisamente un resort di lusso ...

Che schianto la nuova Wags della Juventus! Ecco Georgina Rodriguez - la sexy fidanzata di Cristiano Ronaldo [GALLERY] : Approda alla Juventus insieme a Cristiano Ronaldo anche la bellissima fidanzata Georgina Rodriguez, la nuova Wags bianconera è proprio uno schianto Cristiano Ronaldo è un nuovo calciatore della Juventus. Il portoghese è stato acquistato dai bianconeri per 105 milioni di euro. Con l’arrivo di CR7 nel club di Massimiliano Allegri, i tifosi attendono anche la bella fidanzata dell’attaccante: Georgiana Rodriguez. La 22enne spagnola ...

Ronaldo scrive ai tifosi del Real : vado alla Juve - è il momento di una nuova fase : Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus. La trattativa è chiusa e secondo la Gazzetta la Juventus ha consegnato al Real Madrid una offerta di 105 milioni. A Ronaldo andranno 30 milioni a stagione per 4 anni. La Juventus partirà il 23 luglio per la tournée negli Stati Uniti: da capire se Ronaldo raggiungerà i compagni in Italia o negli States; per il momento resta in vacanza a ...

Cristiano Ronaldo alla Juve! La sua nuova vita sull’asse Torino-Milano : Dopo tante tiritere, l’affare è stato concluso: Ronaldo è finalmente alla Juventus, con un’operazione che è la più importante della storia del calcio: c’è stato un giro di soldi sui 400 milioni di euro, di cui, a Cr7, ne andranno 30 all’anno, per 4 anni. Ma come sarà ora la sua vita? Ci siamo divertiti a immaginare una giornata tipo, a cominciare dalla sveglia, che quando suona, in casa Ronaldo, Cristiano ha già gli occhi ...

Ronaldo caccia Higuain : la nuova Juve senza Pipita e con Dybala protagonista : E nello stesso tempo potrebbe esaltare Dybala: accanto a un fuoriclasse, il genio del piccolo argentino troverà tutte le condizioni per diventare scintillante agli occhi di tutto il mondo.

Juventus - Mendes conferma : “Se accadrà sarà nuova sfida” : Mendes conferma- L’agente di Cristiano Ronaldo esce allo scoperto e apre totalmente al trasferimento dell’asso portoghese in bianconero. Indiscrezioni, notizie incalzati e costanti conferme. Ora, però, arriva la conferma in prima persona di Jorge Mendes, procuratore dell’attaccante madrileno. “SARA’ nuova SFIDA” Infine, l’agente portoghese ha commentato il potenziale affare ai microfoni di ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Jorge Mendes : 'Se dovesse lasciare il Real Madrid - sarà per una nuova sfida' : "Se Cristiano Ronaldo dovesse lasciare il Real Madrid, sarà eternamente grato alla società, al presidente, a tutta la squadra, allo staff medico, e ai tifosi Madridisti di ogni parte del mondo, senza ...