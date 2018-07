Jessa Crispin | «Una maglietta non farà di te una femminista»

vanityfair

(Di martedì 24 luglio 2018) «Non sono, ma…»: avere a cuore le battaglie delle donne non sempre mette tutti d’accordo, in particolare su certe etichette. La parola femminismo nei decenni ha generato diffidenza e timore, ma non da quando ha subito una benefica operazione di re-branding e dichiararne l’appartenenza ora è quasi una moda, specialmente negli Stati Uniti. Lo fanno in tantissime, da Beyoncé a Taylor Swift, passando per le star del #metoo. Femminismo è stata dichiarata «la parola del 2017»dal Merriam-Webster e sembra che la sua popolarità non accenni a diminuire. Ma non tutte ne sono felici., scrittrice americana, con il suo pamphlet Perché non sono. Un manifesto(Sur Edizioni) spiega perché magliette e merchandising non sono quello che serve davvero alle donne per ottenere la parità di genere e nemmeno un mondo migliore. Secondo, il femminismo non è ...