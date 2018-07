James Gunn | parla il fratello del regista dopo il licenziamento

Disney licenzia James Gunn e crea un precedente pericoloso : La notizia arrivata venerdì è una di quelle che si fatica a capire, ed ancor più a commentare. Con una mossa quanto mai discutibile, Disney ha infatti licenziato in tronco James Gunn, uno dei suoi registi più apprezzati, autore del brand cinematografico Guardiani della Galassia, il cui successo ha spostato, senza dubbio, la produzione dei film Marvel verso gli orizzonti dello spazio profondo. Da sempre accanito oppositore di Donald Trump, Gunn ...

Disney ha licenziato il regista della serie dei “Guardiani della Galassia” James Gunn per via di alcuni vecchi tweet : I Walt Disney Studios hanno licenziato il regista James Gunn dopo che sono stati scoperti alcuni suoi vecchi tweet considerati offensivi. Gunn avrebbe dovuto occuparsi della sceneggiatura e della regia del film di supereroi Marvel Guardiani della Galassia Vol. 3, dopo aver scritto e diretto The post Disney ha licenziato il regista della serie dei “Guardiani della Galassia” James Gunn per via di alcuni vecchi tweet appeared first on ...