Italia | balzo in avanti per gli investimenti nel settore TLC

Rialzo controllato per l'indice dei servizi di consumo Italiano - +0 - 28% - - notevole balzo in avanti per Mondo Tv : Teleborsa, - Senza grandi spunti rialzisti il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'indice EURO STOXX, che mostra un progresso ...

Rialzo controllato per l'indice dei servizi di consumo Italiano - +0 - 28% - - notevole balzo in avanti per Mondo Tv : Senza grandi spunti rialzisti il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'indice EURO STOXX, che mostra un progresso moderato

Rialzo controllato per l'indice dei servizi di consumo Italiano - +0 - 28% - - notevole balzo in avanti per Mondo Tv : Senza grandi spunti rialzisti il comparto servizi di consumo a Piazza Affari , che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l' indice EURO STOXX , che mostra un progresso moderato. Il ...

Il Comparto del commercio in Italia mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 65% - - notevole balzo in avanti per Eprice : Teleborsa, - Buona tenuta per il settore vendite al dettaglio che evidenzia un andamento poco superiore all'EURO STOXX Retail. Il FTSE Italia Retail ha aperto a 140.266,81, in rialzo dello 0,65% ...

L'Indice dei servizi di consumo Italiano in territorio positivo - +1 - 19% - - notevole balzo in avanti per Mondadori - +8 - 21% - : Teleborsa, - Scambi al rialzo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dalL'Indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Services ha ...

Andamento positivo per l'indice dei servizi di consumo Italiano - +1 - 04% - - notevole balzo in avanti per Mondadori - +8 - 80% - : Teleborsa, - Andamento positivo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 26.

Andamento positivo per l'indice dei servizi di consumo Italiano - +1 - 04% - - notevole balzo in avanti per Mondadori - +8 - 80% - : Andamento positivo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 26.072,11 con ...

Rialzo controllato per il settore utility Italiano - +0 - 69% - - notevole balzo in avanti per Terna - +2 - 04% - : Teleborsa, - Senza grandi spunti rialzisti il comparto utility in Italia, che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'EURO STOXX Utilities, che mostra un progresso moderato. Il FTSE ...

Rialzo controllato per il settore utility Italiano - +0 - 69% - - notevole balzo in avanti per Terna - +2 - 04% - : Senza grandi spunti rialzisti il comparto utility in Italia , che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l' EURO STOXX Utilities , che mostra un progresso moderato. Il FTSE Italia ...

L'Italia pedala : cresce il mercato delle biciclette - balzo per quelle elettriche : Aumenta del 5% il commercio di biciclette, +19% il comparto e-bike. E l'associazione del settore chiede politiche ad hoc per la mobilità dolce

L’Italia pedala : cresce il mercato delle biciclette - balzo per quelle elettriche : (foto: Getty Images) Vale 5 miliardi di euro il mercato di biciclette e moto in Italia. A certificarlo è Ancma, l’Associazione nazionale ciclo, motociclo e accessori, che segnala una crescita importante nelle vendite delle bici elettriche e del bike sharing. Cambiano le città e cambiano esigenze e modalità di spostamento dunque, ma il futuro è sempre più a due ruote. Anche per questo Ancma ha chiesto al governo di istituire il prima ...

Vigoroso rimbalzo degli asset Italiani : L'apertura europea ha visto dalle prime battute il robusto rimbalzo degli asset italiani, favorito dal circolare sui media nel week end dell'intervista del Ministro dell Economia Tria sul Corriere, ...

Napoli - escalation incredibile in 10 anni : il grande miracolo del presidente De Laurentiis - balzo nel Ranking Uefa - nessun club Italiano è cresciuto così tanto : Una crescita impressionante per una della più importanti realtà del calcio italiano e non solo. Stiamo parlando del Napoli del presidente De Laurentiis, il numero uno azzurro è stato protagonista di un grande miracolo, quello di portare il Napoli ad alti livelli, anzi altissimi, dall’incubo della Serie C fino a lottare per lo scudetto ed essere protagonista in Champions League. Il Napoli è il club italiano che è cresciuto di più nella ...

Spread BTP-Bund a 2 anni - strategist : balzo tassi frenerà in modo grave economia e banche Italiane : Attenzione anche al trend dei tassi dei bond a due anni che, alla vigilia, hanno riportato il balzo più forte dall'ottobre del 2014, ovvero in quasi quattro anni.