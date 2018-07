Italia | aumenta il surplus commerciale con in Paesi extra Ue

Istat : nel 2017 aumentano i morti sulle strade Italiane : Secondo i dati Istat diminuisce, però, il numero degli incidenti sulle grandi arterie di scorrimento del paese - Distrazione e alta velocità sono le cause principali che nel 2017 hanno provocato, in ...

Salute : aumenta per l’Italia l’import di cannabis terapeutica dall’Olanda : Crescerà considerevolmente per l’Italia l’import di cannabis terapeutica dall’Olanda, il principale produttore europeo di questa sostanza. Il Ministro della Salute, Giulia Grillo, ha scritto al –Ministro della Salute olandese, Hugo De Jonge, per chiedere l’invio di ulteriori 250 kg del prodotto, in aggiunta ai 450 kg già concordati sia per il 2018 che per il 2019. Oltre il 50% in più. Il quantitativo totale del medicinale importato dai ...

Investimenti immobiliari in calo - ma aumentano gli investitori Italiani : Il 2018 appare in controtendenza rispetto al 2017 per gli Investimenti immobiliari, secondo un’analisi di Cushman & Wakefield. Nella prima metà del 2018 gli Investimenti immobiliari sono calati del 40% circa...

Ambiente : aumenta la quantità di cemento in Italia - una Piazza Navona ogni 2 ore : 'In Italia il consumo di suolo ha continuato ad aumentare anche nel 2017, nonostante la crisi economica'. Lo sottolinea il rapporto Ispra-Snpa 'Consumo di suolo in Italia 2018'. Il documento precisa ...

Telecom Italia - Marshall Wace aumenta le posizioni corte : Teleborsa, - La Consob rende noto che, dal 12 luglio 2018, il fondo speculativo Marshall Wace ha incrementato la posizione ribassista su Telecom Italia , dallo 0,52% allo 0,61%. Nel frattempo, in ...

Risparmio e finanza - Doxa : aumentano i risparmiatori - ma Italiani sotto-assicurati : Le maggiori cause sono due: la sottovalutazione e sottostima dei rischi, anche dovuta a una ridotta competenza ed esperienza media in economia e finanza; il potere di spesa di parte degli ...

Migranti - aumentano del 5 per cento gli Italiani contrari agli sbarchi : Sono aumentati del 5 per cento nell'ultimo anno gli italiani contrari agli sbarchi dei Migranti. E` quanto emerge da una elaborata indagine Uecoop/Ixè in occasione del

Meteo Italia LIVE : forte maltempo al Nord con freddo - nubifragi e tornado sulla Riviera di Levante mentre al Sud splende il sole e aumenta il caldo : 1/18 ...

AlItalia - a giugno i passeggeri sono aumentati. Ma è davvero una buona notizia? : Prosegue il trend di crescita dei ricavi da traffico passeggeri di Alitalia. La compagnia a giugno, infatti, ha registrato un aumento del 10,6% rispetto allo scorso anno. Una crescita a doppia cifra trainata sia dai collegamenti nazionali che da quelli internazionali e intercontinentali. “Complessivamente, dopo l’incremento del 6,4% registrato nei primi tre mesi del 2018, nel secondo trimestre di quest’anno i ricavi da traffico passeggeri ...

Meteo Italia. In serata aumenta il rischio di temporali al Nord : Meteo Italia. In serata aumenta il rischio di temporali al Nord Una perturbazione sta lambendo il Nord Italia mentre al Centro-Sud resiste il sole Continua a leggere L'articolo Meteo Italia. In serata aumenta il rischio di temporali al Nord proviene da NewsGo.

Italia - aumentano le polizze assicurative sulla casa : Teleborsa, - In prossimità del periodo estivo, aumenta la preoccupazione degli Italiani di poter subire un danno alla casa durante l'assenza per le vacanze. E' quanto emerge dall'analisi condotta da ...

Italia - aumentano le polizze assicurative sulla casa : In prossimità del periodo estivo, aumenta la preoccupazione degli Italiani di poter subire un danno alla casa durante l'assenza per le vacanze. E' quanto emerge dall'analisi condotta da Facile.it, che ...

Vaccini - le coperture in Italia aumentano. Ecco la mappa di chi si protegge : (Foto: NORBERT MILLAUER/AFP/Getty Images) Oggi, 10 luglio, scade il termine per presentare la certificazione dei Vaccini necessaria per iscrivere il proprio figlio a scuola. O meglio l’autocertificazione, come previsto da una circolare della neoministra della Salute Giulia Grillo. In questo quadro nel quale le vaccinazioni tornano ad occupare l’attualità politica, Wired è in grado di affermare che le coperture sono in aumento. Impossibile ...