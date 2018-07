Israele vs Siria | jet di Damasco abbattuto sul Golan Ultime notizie | chiaro messaggio

Israele abbatte un caccia siriano nei pressi del Golan : Le nubi di guerra non sembrano diradarsi al confine fra Israele e Siria . Nella mattinata di oggi, le Israel defense forces, Idf, hanno affermato di aver lanciato due missili Patriot contro un aereo ...

Siria - Israele aiuta 800 Caschi Bianchi a fuggire : Israele ha annunciato di aver concluso con successo una complessa e delicata operazione per permettere a un gruppo di 800 membri dei Caschi Bianchi Siriani, l'organizzazione umanitaria di protezione civile che opera nelle zone della Siria occupate dai ribelli, di lasciare quelle pericolose zone e trovare rifugio fuori dal Paese.L'intervento di Israele era stato richiesto dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea e si è svolto durante la notte. ...

