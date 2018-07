Iran | Trump ' pronto ad un vero accordo'

Trump minaccia l' Iran : ecco perché non c'è nulla di cui stupirsi : Ma alquanto efficace, almeno a giudicare dal risalto che viene dato in tutto il mondo alla sua incontinenza verbale. L'ultimo episodio di quella che ormai è stata definita la "twittocrazia" " ...

Trump benedice la campagna di “massima pressione” sull’Iran : New York. A conclusione di un fine settimana di tweet furiosi sulla caccia alle streghe dal suo golf club in New Jersey, Donald Trump ha aggredito il presidente dell’Iran, Hassan Rohani, con un infuocato messaggio tutto in maiuscolo: “Mai, mai minacciare gli Stati Uniti o pagherete conseguenze che p