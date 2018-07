Internet of things | nasce la Rete di Impresa Loraitaly

Una nuova elettronica - sostenibile e italiana - per l’Internet of things : (Questo post è a cura di Giorgio Dell'Erba, responsabile del progetto di spin-off FLEEP, dell'Istituto Italiano di Tecnologia e ricercatore presso il Center for Nano Science and Technology di Milano)La confezione di cibo presente nel nostro frigo, sarà in grado di registrare il momento in cui viene aperta e di comunicare autonomamente quando il prodotto al suo interno non è più utilizzabile. Il blister di un farmaco, ...

Neffos C7 - lo smartphone perfetto per l’Internet of Things : Dopo aver conquistato un ruolo di leadership nel mondo della fornitura di apparecchiature di rete e telecomunicazioni, operando in oltre 170 paesi in tutto il mondo, TP-Link ha deciso di portare la sua esperienza anche nel mondo degli smartphone con il brand Neffos, sfruttando le ormai consolidate competenze tecnologiche e puntando soprattutto su prezzi vantaggiosi. La scelta di completare l’ecosistema di prodotti smart, fondando una costola ...

Internet of Things e Azure : Microsoft investe 5 miliardi e annuncia nuove funzionalità di intelligenza artificiale : Internet of Things quale obbiettivo primario di Microsoft, che, fin dallo scorso aprile, ha annunciato un nuovo investimento, per i prossimi quattro anni, dal valore di 5 miliardi di dollari. E la motivazione dichiarata è stata davvero significativa: “il nostro obiettivo è dare ad ogni cliente la possibilità di trasformare le proprie attività e il mondo in generale, con soluzioni connesse. È risaputo che le soluzioni IoT possano creare ...