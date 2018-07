Intercettazioni | Bonafede | “Tolto il bavaglio alla stampa Norma scritta per impedire a

Intercettazioni - Bonafede : "Via bavagli" : Il ministro dell'Economia Tria afferma che con il Cdm di oggi si è intervenuti a garanzia del carattere mutualistico della banche di credito cooperativo.

Stop a riforma Intercettazioni - Bonafede 'Via la legge bavaglio - fatta per coprire Consip' : Stop del Consiglio dei ministri alla riforma delle intercettazioni. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il milleproroghe, ...

Intercettazioni - Alfonso Bonafede : "Tolto il bavaglio Pd alla stampa" : Ogni passata riforma sulle Intercettazioni è coincisa con uno "scandalo" e l'ultima è stata fatta "in concomitanza col caso Consip", a conferma che "ogni volta che qualcuno del Pd veniva ascoltato qualcuno del Pd tendeva a tagliare la linea". A dirlo è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto Milleproroghe prorogando il termine di entrata in vigore della ...

Intercettazioni - Alfonso Bonafede : "Via il bavaglio alla stampa" : Il Consiglio dei ministri ha "approvato il decreto legge che contiene varie proroghe di termini in scadenza, in particolare abbiamo prorogato il termine di entrata in vigore della disciplina delle Intercettazioni" con la "ricerca di un punto di equilibrio che tenga più proficuamente conto di tutti gli interessi in gioco". Ad annunciarlo in conferenza stampa a Palazzo Chigi è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte."Oggi abbiamo ...

Ieri il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha annunciato alcune linee di riforma. Intanto Piercamillo Davigo stravinceva le elezioni per i membri togati del Csm.

Intercettazioni - Bonafede : stop alla riforma. Legittima difesa una priorità : Per il ministro della Giustizia le modifiche sono 'un dannoso passo indietro per le indagini'. Il ministero studia anche il blocco della prescrizione dopo la sentenza nel primo grado di giudizio -

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede : “Stop alla riforma delle Intercettazioni del Pd. E priorità alla legittima difesa” : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha dichiarato che stopperà l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni varata dal precedente esecutivo. Inoltre, il Guardasigilli ha evidenziato che per l'esecutivo sarà una priorità la revisione della legge sulla legittima difesa: "Vanno eliminate le zone d'ombra, che rendono difficile e complicato dimostrare che si è agito per legittima difesa",Continua a leggere