huffingtonpost

: Oggi togliamo le mani della politica dalle intercettazioni e strappiamo via ogni possibilità di mettere un bavaglio… - AlfonsoBonafede : Oggi togliamo le mani della politica dalle intercettazioni e strappiamo via ogni possibilità di mettere un bavaglio… - Virus1979C : Intercettazioni, Alfonso Bonafede: 'Via il bavaglio alla stampa' - calandrinofran2 : RT @AlfonsoBonafede: Oggi togliamo le mani della politica dalle intercettazioni e strappiamo via ogni possibilità di mettere un bavaglio al… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Il Consiglio dei ministri ha "approvato il decreto legge che contiene varie proroghe di termini in scadenza, in particolare abbiamo prorogato il termine di entrata in vigore della disciplina delle" con la "ricerca di un punto di equilibrio che tenga più proficuamente conto di tutti gli interessi in gioco". Ad annunciarlo in conferenzaa Palazzo Chigi è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte."Oggi abbiamo tolto le mani della vecchia politica dalleche rappresentano uno strumento di indagine fondamentale per fenomeni come la corruzione che hanno dilaniato questo paese. Impediamo che venga messo ilsull'informazione e sulla". Lo dice il ministro della giustiziain conferenzaa palazzo chigi a proposito del via libera del cdmproroga dei termini per l'entrata in vigore della riforma ...