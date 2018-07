Intercettazioni | Alfonso Bonafede | Tolto il bavaglio Pd alla stampa

Intercettazioni - Alfonso Bonafede : "Via il bavaglio alla stampa" : Il Consiglio dei ministri ha "approvato il decreto legge che contiene varie proroghe di termini in scadenza, in particolare abbiamo prorogato il termine di entrata in vigore della disciplina delle Intercettazioni" con la "ricerca di un punto di equilibrio che tenga più proficuamente conto di tutti gli interessi in gioco". Ad annunciarlo in conferenza stampa a Palazzo Chigi è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte."Oggi abbiamo ...