Inter | l’amichevole con lo Sheffield in diretta su Facebook

La preparazione della nuova Inter guidata da Luciano Spalletti prosegue a ritmo serrato non solo con gli allenamenti per migliorare il livello di forma, ma anche con una serie di amichevoli via sempre più performanti. A pochi giorni dalla gara contro il Sion, persa malamente da Icardi e compagni, è così il momento di scendere […]

Ahi Inter - Nainggolan si ferma durante l’amichevole col Sion : i dettagli sull’infortunio : Radja Nainggolan si è fermato durante l’amichevole dell’Inter contro il Sion a causa di un guaio al quadricipite della coscia sinistra Radja Nainggolan fa tremare l’Inter. I problemi durante la preparazione fisica si sa, sono sempre all’ordine del giorno, ma complicano notevolmente i piani dello staff nerazzurro. Il belga è stato sostituito precauzionalmente al 24’ del primo tempo della gara contro il Sion per un ...

Seconda amichevole estiva per la nuova Inter di Luciano Spalletti, impegnata in trasferta contro il Sion